Město Pardubice podpoří opravu svítkovského stadionu

Areál svítkovstvého stadionu pojme na 12 tisíc diváků a za sezonu se zde odehraje přes deset závodů, od dubnového Mezinárodního Mistrovství ČR Flat Track - EVS veteráni až po říjnové akce, které zahrnují věhlasnou Zlatou přilbu a Macec Cup. „Jak prokázaly kontroly, které jsou zde pravidelně prováděny, ocelové konstrukce tribun již volají po opravě, vykazují známky koroze, je třeba je očistit a znovu natřít ochrannou vrstvou, stejně tak je potřeba opravit zábradlí. Zlatá přilba přitom patří mezi významné akce našeho města, které do Pardubic lákají návštěvníky nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, proto jsme se rozhodli na opravu areálu z Programu podporu sportu uvolnit dotaci ve výši 400 tisíc korun,“ informuje náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že zázemí areálu nevyužívají jen plochodrážníci, ale také hráči klubu Paramo Pardubice včetně jeho mládežnické základny, jejichž kabiny jsou součástí tribun.

Pardubice poskytly klubu dotaci již v předchozích letech, i tehdy dotační peníze posloužily především na zvýšení komfortu diváků. „Dotaci, kterou město v roce 2017 uvolnilo z téhož programu a která dosahovala výše 1 milionu korun, klub využil nejen na opravu střech či okapů, ale zejména na obnovu sedáků, přičemž ty stávající byly demontovány a nahrazeny novými, tak aby zde návštěvníci měli při sledování jednotlivých závodů větší komfort a mohli si tak akce v areálu stadionu maximálně užít. Další část těchto dotačních peněz klub investoval do prodloužení bezpečnostních mantinelů, což pro změnu umožnilo zvýšit bezpečnost závodníků,“ dodává náměstek primátora.

Historie Zlaté přilby přitom byla započata na dostihovém závodišti, a to v roce 1929, kdy do cílové rovinky jako první dorazil Zdeněk Pohl. Na stadion do Svítkova se jezdci přesunuli v roce 1964, od té doby se na stupních vítězů blýskla řada českých jezdců, včetně Jiřího Štancla, Tomáše Topinky, Milana Špinky, Antonína Kaspera ml. a v roce 2017 si prvenství ze Svítkova odvezl Václav Milík.

Tiskový úsek