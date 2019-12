Již zítra bude ČNB řešit dilema: zvýšit, či nezvýšit? My říkáme nezvýšit (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ústup rizik z vnějšího prostředí na straně jedné, na straně druhé jasné nízkoinflační trendy v eurozóně a slábnoucí data z reálné tuzemské i evropské ekonomiky. ČNB tak zítra bude čelit dilematu, zda sazby nezvýšit. Podle nás ne. Maďarská centrální banka naproti tomu dnes stimul ekonomice dodá, i když to nebude z titulu snížení sazeb. Světový ekonomický kalendář přinese hlavně data z amerického průmyslu. Tomu prospělo ukončení stávky pracovníků v automobilovém sektoru.

Našel americký průmysl v listopadu dno?

Listopad by měl pro americký průmysl znamenat vzestup a odražení se ode dna. Alespoň graficky. Zda fakticky, je otázkou. Zářijová a hlavně říjnová data byla poznamenána stávkou pracovníků v automobilovém sektoru (v UAW). Ti již v listopadu opět pracovali. Právě příspěvek automobilové produkce k celkové meziměsíční dynamice ve výši 0,8 % m/m bude rozhodující, když bude činit cca 0,4 až 0,5 procentního bodu. Zbytek průmyslu tak přidá cca 0,2 až 0,3 procentního bodu, což je konzistentní s výsledkem ISM indexu průmyslové aktivity.

Německý průmysl se stále nemůže odrazit ode dna

Na globálních finančních trzích byl včera patrný ústup od amerického dolaru jako měny bezpečného přístavu. Investorům vlil optimismus do žil vývoj na geopolitické scéně v posledních dnech. Jednoznačné vítězství B. Johnsona v britských volbách v podstatě vylučuje brexit bez dohody, na spadnutí je i obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Euro si tak včera proti dolaru polepšilo a několikrát atakovalo hladinu 1,115 USD/EUR. Trendu nijak nezabránilo ani zveřejnění předběžných prosincových PMI monitorující náladu průmyslníků. Data zklamala a potvrdila, že průmysloví producenti, zejména v Německu, ale i ve Francii a eurozóně jako celku, zažívají těžké období.

Maďarská centrální banka nastavení měnové politiky nezmění

Maďarská centrální banka dnes na svém zasedání projedná novou inflační zprávu. Maďarská ekonomika se zatím drží dobře ve světle německé průmyslové recese, inflace v posledních měsících akcelerovala na listopadových 3,4 %. Ta jádrová ovšem o desetinu procentního bodu v listopadu zpomalila na 3,6 %. V průběhu roku by ale měla klesat k 3% inflačnímu cíli. Předpokládáme, že úrokové sazby se dnes nezmění. Měnověpolitickým stimulem by ale mělo být další dodání likvidity do systému a rozšíření programu nákupu korporátních dluhopisů. Pro maďarský forint se nebude jednat o příznivou zprávu.

Koruna pod 25,50 CZK/EUR

Koruna na úvod předvánočního týdne atakovala nejsilnější hodnotu za posledního půl roku. Poprvé od počátku července otevřela pod hladinou 25,50 CZK/EUR. Pomohl jí k tomu pozitivní sentiment na globálních finančních trzích; posilovaly i okolní měny regionu. Vlnu optimismu po čtvrtečním jednoznačném vítezství konzervativců v britských parlamentních volbách povzbudily víkendové zprávy z kolbiště obchodních válek. Nejenže nedošlo k dalšímu navýšení tarifů na vzájemný americko-čínský obchod, ale zdá se, že byla uzavřena hrubá dohoda. Detaily by měly být dojednány v lednu.

Z pohledu centrální banky došlo k znatelné redukci hlavních vnějších rizik – riziko brexitu bez dohody a eskalace obchodních válek. Na straně druhé pokračuje zhoršování ekonomické situace v eurozóně, zejména v průmyslu. Ani včera zveřejněná (tuzemská) data zvýšení sazeb či silnější koruně nenahrávají. Ceny průmyslových výrobců sice nespadly tak, jak jsme čekali, desinflační trend je však neoddiskutovatelný (podrobnější komentář zde http://bit.ly/2PNRLHe). Na platební bilanci je patrné jak zhoršování bilance zahraničního obchodu, tak větší repatriace zisků směrem k zahraničním vlastníkům tuzemských firem (více detailů je k dispozici zde http://bit.ly/2M07uSG).