Zloději mají o svátcích žně. Dejte si pozor i na krabice, které vyhodíte

Před Vánocemi se množí nejen kapesní krádeže. Zloději vymýšlejí další a další triky. Sledují například i obaly u popelnic, nebo fotky na sociálních sítích. Lidé by proto měli být velmi opatrní. Zloději cítí peníze a jejich drzost nezná mezí. Kriminalisté se setkávají s případy, kdy si oběť vyhlédnou podle vyhozeného odpadu. Krabice od drahých spotřebičů nebo účtenky od šperků vyhozené v popelnici tak můžou být velmi nebezpečné. Podle odborníků je potřeba dávat pozor i na zboží objednané po internetu. Zloděje může do bytu navést i štítek se jménem a adresou na krabici. "Může to být vstupenka pro nějakého zloděje, že uvidí, že zrovna u Nováků se zadařilo, mají dvě nové televize, tak si tam pro ně zkusíme dojít," říká obchodní ředitel výrobce zabezpečovcí techniky Jaroslav Pecka. Odborníci doporučují odstranit z krabic štítky, které by mohly vést k tomu, kdo balík přijal a co bylo uvnitř. Své oběti si mohou zloději vyhlédnout i na sociálních sítích. "Na jejich profilech mohou potenciální pachatelé najít fotografie cenností, ale také informace, že jsou třeba na zahraniční dovolené," vypočítává policejní mluvčí Pavel Šváb.

Lidé by si měli hlídat i hotovost, kterou nosí u sebe. Například o čtvrt milionu na vánoční odměny pro zaměstnance nedávno přišel jednatel brněnské firmy. A to jen chvíli poté, co peníze vyzvedl v bance.

Zatímco si s kolegou povídali, sedli si zády k nim dva muži. Na záznamech z kamer je vidět, jak jeden posunuje židli na podnikatelovu úroveň. Po několika desítkách vteřin, kdy má ruku za zády, drží v ruce obálku. Tu si pokládá na klín. Dvojice se vzápětí obléká a zmizí. Zmizení peněz už řeší policie.