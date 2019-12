Neztrácí čas. Johnson chce o brexitu jednat ještě před Vánocemi

Poprvé po parlamentních volbách v Británii zasedla Dolní sněmovna. Staronový premiér Boris Johnson ve Westminsteru přivítal 109 nových poslanců z řad konzervativců. Už tento týden čeká nováčky důležité hlasování - premiér chce do Vánoc zahájit projednávání zákona o brexitu.

Nejdůležitější týden v britské politice. Nový parlament během následujících dnů čeká přelomové hlasování, kterým už roky žije celá Británie. Hlasování o brexitu. To jim umožní právní předpis, díky kterému má Spojené království do 31. ledna opustit Evropskou unii.

"Bude to úžasná příležitost pro tuto zemi mít vládu, která dokončí to, co se dosud nikomu nepodařilo - dovést brexit do zdárného konce. Bude to zcela nová zkušenost," rozplývá se poslanec Jacob Rees-Mogg.

Do dolní komory britského parlamentu zamířilo z celé země 109 nováčků z řad konzervativců. Mnozí na cestu vyrazili vlakem. Řada z nich se pyšnila šálami v modré - barvě typické pro Johnsonovu stranu, která volby drtivě ovládla.