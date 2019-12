Kyberútok na benešovskou nemocnici: Nouzový režim stále trvá

Nemocnice v Benešově, kterou minulou středu ochromil kybernetický útok, stále funguje v nouzovém režimu. Neprovádějí se náročná vyšetření, ani se neoperuje. Původně se mluvilo o tom, že by už dnes měla nemocnice nouzový režim zrušit. K tomu ale nakonec nedošlo. Nemocnice už sice po dohodě s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) začala s přeinstalováním serverů a počítačových stanic, proces je ale postupný. Musí se "natvrdo" vypnout, zapnout, vyčistit a přeinstalovat na 600 počítačů. To se samozřejmě týká i lékařských přístrojů napojených na síť.

Jednotlivá oddělení nemocnice prý budou na plný režim nabíhat postupně a to nejméně do konce tohoto týdne. Pak už by snad mohlo celé zdravotnické zařízení fungovat tak, jak má. Podstatné je, že pacienti s urgentním problémem ošetřeni budou. Každý den, kdy nemocnice nefunguje naplno, prý stojí kolem tří milionů korun. Konečné ztráty zatím jasné nejsou, ale ten nejčernější scénář prý počítá až s 27 miliony.