Klíčové projekty z Národního investičního plánu je vhodné realizovat bez odkladu

"Díky Národnímu investičnímu plánu může naše země dosáhnout velkého ekonomického pokroku. Při rozumném řízení státního dluhu bychom se neměli bát půjčit si na realizaci klíčových investičních projektů," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Žijeme ve výjimečné době extrémně nízkých úrokových sazeb. Toho by česká vláda měla využít k vydávání zvýšeného objemu státních dluhopisů. Získané peníze by následně měla použít na realizaci klíčových projektů z Národního investičního plánu. Tím by naše země dosáhla velkého ekonomického pokroku.



Růst investiční aktivity navyšuje růst hrubého domácího produktu. Realizace klíčových investičních projektů navíc zvyšuje efektivitu fungování země, což má dlouhodobě pozitivní vliv na hospodářství. Při realizaci investic bychom proto měli být ambiciózní a neměli bychom se obávat krátkodobého růstu zadlužení.

V případě, že poroste zadlužení naší země výhradně díky realizaci důležitých investičních projektů, nemusíme se obávat negativních ekonomických důsledků. Zadlužení naší země je na relativně nízké úrovni. Nemusíme mít strach, že by v době nízkých úrokových sazeb výrazně narůstaly náklady na obsluhu státního dluhu.



Část dluhopisů na realizaci Národního investičního plánu by měla být vydána v eurech. Díky tomu bude možné zajistit výhodnější podmínky financování. Navíc by v dlouhodobém horizontu kurz koruny vůči euru měl posilovat, což nám umožní splácet eurové dluhopisy při výhodnějším kurzu.



Investice bychom neměli realizovat za každou cenu. Špatné investiční projekty mohou být přítěží pro naši ekonomiku. Je proto důležité, aby byl správně posouzen přínos jednotlivých investic. Zároveň je nutné správně řídit vydávání státních dluhopisů, tak aby bylo dosaženo výhodných podmínek financování státu. Ideální by bylo vydávat dluhopisy se zápornými úrokovými výnosy.