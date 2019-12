Piráti: Investiční plán bez zajištěného financování není plán, ale pouze další marketingový tah premiéra Babiše

Premiér Andrej Babiš dnes po více než roce utajování konečně představil svůj plánovaný národní investiční plán, který se na první pohled může tvářit poměrně ambiciózně. Opak je však pravdou. Jedná se totiž o pouhý seznam potenciálních investic, kterému chybí jasná metodika, pravidla, konkrétní harmonogram a především prioritizace jednotlivých projektů. Piráti spatřují v investičním plánů mnoho nedostatků, nicméně tím největším je, že není vůbec zajištěno reálné financování projektů v hodnotě osm bilionů korun. Již dnes je jasné, že na velkou část projektů se nikdy nedostane.

„Mít národní investiční plán je velmi dobrá a v případě dobrého provedení i chvályhodná myšlenka, která by České republice slušela. Nicméně aktuální provedení z pera vlády Andreje Babiše, tak jak bylo dnes představeno, je nedostatečné. Díky velkým číslům se jedná spíše o marketingový tah Andreje Babiše, který nakonec bude pro mnohé velkým zklamáním. Investiční plán bez zajištěného financování není plánem, ale pouze přáním,” komentuje základní parametry investičního plánu předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Státní rozpočet na příští rok počítá s přibližně 130 miliardami na investice. „Sám Andrej Babiš v dokumentu přiznává, že se jedná o pouhý investiční potenciál. Pokud bychom totiž zohlednili základní investiční položku pro příští rok i do budoucna, tak je již dnes jasné, že naplnit takový plán bude trvat minimálně 60 let. Česko potřebuje menší počet kvalitních, ale za to v realitě dotažených projektů, nikoliv další seznam možných investic na papíře,” doplňuje Jakub Michálek.

Investiční plán počítá mimo jiné s obřími projekty, jako je dostavba dvou jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, vodní koridor Dunaj-Odra-Labe nebo masivními investicemi do dopravní infrastruktury. „Je naprosto bizarní počítat s více než 600 miliardami korun na projekt DOL, který doposavad nebyl vůbec na oficiální úrovni ani navržen. Infrastruktura je jedna věc, ale Českou republiku neposuneme tím, že budeme lít pouze beton do silnic a dálnic. Investičnímu plánu chybí jakákoliv prioritizace projektů, takže vůbec nevíme, co je pro vládu prioritní a čemu dá v nejbližších letech přednost,” komentuje investiční plán poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Plán zároveň dostatečně nereflektuje nutnost investovat do vzdělání, vědy a výzkumu nebo do oblasti digitalizace státní správy, kyberbezpečnosti a dalších projektů v oblasti IT. „Přijde mi naprosto nedostatečné, abychom ve století pokročilých technologií, digitalizace a umělé inteligence investovali pouze jedno procento do digitalizace, tedy do oblasti, která bude určovat budoucí vývoj a podobu nejen České republiky, ale celého světa,” uzavírá předseda Pirátů Ivan Bartoš.