Ve čtvrtek proběhne poslední letošní zasedání ČNB, v pátek převážení indexů

Očekáváme, že by i v nadcházejících dnech měla vydržet pozitivní nálada na akciových trzích vzhledem k poslednímu vývoji v obchodním sporu mezi USA a Čínou. Minulý týden obě strany potvrdily, že se významně posunuly v případě první fáze dohody, která údajně čeká již jen na své podepsání. Důležité bylo především neuvalení zvažovaných cen na dovoz čínského spotřebního zboží původně plánované na 15. 12.



V týdnu se zaměříme na páteční převážení indexů FTSE, CECE a Eurostoxx, které vždy přináší zvýšené objemy a možnou volatilitu cen. V rámci těchto převážení dojde k zařazení Avastu do indexu Stoxx Europe 600. Očekávali bychom pozitivní odezvu trhu. I když v těchto případech jsou již většinou investoři na danou změnu předem připraveni.



Ve čtvrtek proběhne poslední letošní zasedání ČNB. Změna sazeb se neočekává, pravděpodobně s odvoláním na dění v evropské ekonomice s akcentací Německa.



Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní průmyslovou produkci (oček. +0,8 po -0,8 % m/m) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu (oček. beze změny 99,2 bodu m/m). V Německu budeme sledovat středeční indexy IFO, které by měly přinést mírné zlepšení ve všech kategoriích.

Uplynulý týden byl doslova nabitý významnými událostmi. Fed a ECB na svých zasedáních nastavení monetární politiky nezměnily. Rovněž komentáře neobsahovaly výrazně nové impulzy. Zmínit můžeme novou šéfku ECB, Lagardeovou, která uvedla, že chce do jednoho roku změnit strategii ECB a více se zaměřit na otázky týkající se životního prostředí. Čtvrteční předčasné parlamentní volby ve Velké Británii potvrdily předchozí průzkumy a drtivé vítězství konzervativní strany s dosavadním premiérem Johnsonem. Tento scénář zvyšuje šance na brexit s dohodou do konce ledna 2020. Kladné vyznění celého týdne ještě umocnil Donald Trump, který na svém twitterovém účtu opět naznačil blížící se dohodu s Čínou. Následně v neděli nedošlo k uvalení nových cel na spotřební zboží z Číny. Výše zmíněné faktory pozvedly americké akciové indexy na nová historická maxima. Index S&P 500 vykázal za týden růst o 0,8 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 přidala 1,3 % t/t. Domácí index PX vykázal růst o 0,2 % t/t na 1093 bodů.

Z pohledu celého týdne v Praze nejvíce rostly akcie PMČR (+5,4 % t/t na 15 240 Kč). Domácí vláda uvedla, že bude i do budoucna přicházet s dalším zvýšením spotřebních daní na tabák v případě, že poroste celková cenová hladina. Toto prohlášení však není pro trh novinkou. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie O2 CR (-1,1 % t/t na 234,5 Kč). Ministr průmyslu a obchodu uvedl, že nevylučuje oddálení zahájení plánované aukce nových kmitočtů z tohoto ledna o 3-4 měsíce. Důvodem má být změna podmínek aukce, aby byly atraktivnější pro potenciálního nového hráče. Potenciál zvýšení konkurence na domácím mobilním trhu je rizikem pro stávající hráče. Navíc technicky k 13. 12. skončil dosavadní program odkupu vlastních akcií a nový začne platit až od 1. 1. 2020.

O2 CR

- Přestávka ve zpětném odkupu

- Ministr průmyslu a obchodu zvažuje posunutí aukce nových kmitočtů

O2 CR nedávno oznámilo schválení třetí fáze zpětného odkupu vlastních akcií, který začne platit od 1. 1. 2020. Stávající druhá fáze vlastního odkupu byla ukončena k pátku 13. 12. Do platnosti další fáze tak bude na trhu chybět dodatečná poptávka samotné společnosti. Jedná se pouze o technickou skutečnost, nicméně poslední dobou se trh poměrně dost na zpětný odkup soustředil, a proto se domníváme, že je vhodné tuto skutečnost připomenout.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček pro tisk uvedl, že zvažuje posunutí zahájení plánované aukce nových kmitočtů o 3-4 měsíce. Dosud bylo plánováno, že by aukce mohla začít v lednu 2020. Důvodem má být přepracování podmínek soutěže tak, aby byly více atraktivní pro potenciálního nového hráče. Přepracování podmínek pro zvýšení možnosti vstupu nového hráče bychom vnímali lehce nepříznivě, protože by se zvyšovala šance na zostření konkurenčního prostředí. Nicméně to však i naznačuje, že aktuální zájem zřejmě není dle představ ministerstva.



Moneta

- Akvizice stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot v ČR

Moneta oznámila, že podepsala s Wüstenrot & Württembergische smlouvu o koupi stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot v Česku za 180,4 mil. EUR (zhruba 4,6 mld. Kč). Zpráva navazuje na dřívější oznámení o získání exklusivity pro jednání. Moneta uvedla, že akvizici bude financovat z přebytku vlastního kapitálu a z volné likvidity. Již dříve Moneta uvedla, že by zmíněná transakce neměla ovlivnit plánovanou dividendu tohoto roku 6,65 Kč (8,1% hrubý div. výnos). Výše transakce rovněž odpovídá našemu dřívějšímu odhadu 4-5 mld. Kč. Touto akvizicí Moneta získá více jak 350 tisíc nových klientů a zvýší tržní podíl na trhu hypotečních úvěrů ze 3 na 6 %. Management očekává navýšení provozních výnosů minimálně o 10 % a posílení ziskovosti o 15 % ročně. Celkově hodnotíme transakci pozitivně s tím, že se Moneta dále posune v diversifikaci portfolia a vykáže solidní růst do dalších období. Podporou je informace, že transakce neovlivní aktuální dividendu.



PMČR

- BAT má již 60000 uživatelů produktu glo

- Ministerstvo financí plánuje zvýšení daně na cigarety i pro roky 2021-23

Marketingový ředitel BAT pro střední a východní Evropu, Štěpán Michlíček, uvedl, že zahřívané produkty glo v ČR již využívá 60000 uživatelů. Současně uvedl, že až třetina českých kuřáků uvažuje o alternativě k běžné cigaretě. Je patrné, že i konkurenci (BAT) se na poli zahřívaných cigaret relativně daří. Jen připomínáme, že PMČR, která byla první společností v ČR se zahřívanými produkty, registruje v ČR již více jak 300 tiscích dospělých uživatelů a dalších 150 tis. na Slovensku. Za zajímavou považujeme informaci o podílu kuřáků, kteří uvažují o odklonu od klasických cigaret. Náš dosavadní odhad na dlouhodobou úspěšnost alternativních produktů je zhruba 20-25 % pro ČR (horizont 10-15 let).

Dle tisku ministerstvo financí plánuje zvýšení daně na cigarety i pro roky 2021-23. Mělo by se jednat o zvýšení daně, které by mělo odpovídat očekávanému růstu objemu mezd a platů v ekonomice. Současná prognóza ministerstva počítá s růstem platů a mezd v roce 2021 o 5,2 % a pro rok 2022 o 4,7 % r/r. Jen připomínáme, že ve schvalovacím legislativním procesu je připravované zvýšení tabákových daní o 10 % pro příští rok (2020). Další zvyšování daní na cigarety vnímáme nepříznivě vzhledem k tomu, že prudké zvyšování cen zřejmě povede k aktivnějšímu černému trhu či ke slabší ziskovosti v případě absorpce části zvýšení daně do vlastních marží. Na druhou stranu pravděpodobně rychlejší růst cen tradičních cigaret může zapříčinit rychlejší přesun kuřáků k bezdýmovým produktům, kde má PMČR prozatím vedoucí roli.



Kofola

- Akvizice minerální vody Korunní a Ondrášovku

Kofola ve středu oznámila, že koupí výrobce minerálních vod Karlovarská Korunní a Ondrášovka. Kofola získá v těchto společnostech 100% podíly a dokončení transakce očekává v první polovině příštího roku. Korunní a Ondrášovka měly loni tržby dohromady 850 mil. Kč a zisk EBITDA 110 mil. Kč, nicméně cenu akvizice těchto společností Kofola neuvedla. Podle Kofoly je smyslem akvizice hlavně rozšířit nabídku domácích minerálních vod ve svém portfoliu. V současnosti Kofola nabízí na českém trhu v tomto segmentu pouze Rajec a pro příští rok plánuje do nabídky přidat slovenskou Kláštornou. Zařazení Korunní a Ondrášovky může podle nás posílit postavení Kofoly především v distribuci do restaurací, hotelů a cateringu. Podmínkou dokončení transakce je souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí o akvizici je podle nás v souladu s deklarovanými cíli managementu a hodnotíme jej neutrálně.



Sazka Group

- Navýšení podílu v Casinos Austria

Sazka Group podepsala dohodu se společností Novomatic o koupi 17,19% podílu v rakouské společnosti Casinos Austria (CA). V současné době Sazka vlastní v CA již 38 % a po uzavření transakce tak získá přibližně 55 % akcií společnosti. Druhým největším akcionářem je s 33 % rakouský stát. Novomatic si nadále ponechá 11% podíl v provozovateli rakouské loterie (Österreichische Lotterien), který je majoritně vlastněný právě firmou CA. Bližší podmínky transakce nebyly zveřejněny.



ČNB

- Holub pro zvýšení sazeb

- Ve středu zůstanou sazby beze změny

Ve středu nezávisle na sobě vystoupili dva členové bankovní rady ČNB, Tomáš Holub a Vojtěch Benda, kteří na posledním zasedání v listopadu hlasovali pro zvyšování sazeb. Opět oba přinesli argumentace pro zvýšení sazeb a zopakovali, že měnová politika řeší dilema, kdy na jedné straně jsou proti-inflační rizika kvůli zpomalení zahraniční poptávky a na druhé straně stojí relativně silná domácí poptávka. Tomáš Holub v rozhovoru pro agenturu Reuters naznačil, že na prosincovém zasedání bude asi opět hlasovat pro vyšší sazby právě kvůli silné domácí poptávce. Vojtěch Benda v komentáři pro Hospodářské noviny se jasně nevyslovil pro zvýšení sazeb, ale spíše předložil argumenty ve směru utaženější měnové politiky.

Ve středu 18. prosince bude bankovní rada ČNB diskutovat o nastavení měnové politiky. Spolu s celým trhem očekáváme, že úrokové sazby opět zůstanou beze změny (2,00 %). Možná se znova objeví hlasy pro zvýšení sazeb kvůli inflačním tlakům, ale bankovní rada jako celek ponechá sazby na stávající úrovni kvůli zahraničnímu vývoji a nejistotám (zpomalení evropské ekonomiky). Nadále očekáváme, že ČNB nejen ve středu, ale i na začátku příštího roku ponechá úrokové sazby beze změny (2,00 %).



Macro

- Průmysl v říjnu mírně klesl

- Přebytek obchodní bilance v říjnu podpořil nižší dovoz paliv

- Nezaměstnanost v listopadu beze změny

Průmyslová výroba (očištěna o kalendářní vlivy) v říjnu podle očekávání drobně klesla (-0,4 % r/r). Sezóně očištěná produkce meziměsíčně klesla o 0,1 % m/m (+1,1 % v září). Růst českého průmyslu sice poslední měsíce balancuje kolem nuly, to je ale stále velmi dobrý výsledek vzhledem k vývoji předstihových ukazatelů (PMI) i výsledkům průmyslu v Německu.

Ovšem vývoj přes jednotlivé obory byl v říjnu opět velmi rozdílný. Na jedné straně se některým oborům dařilo, klíčová výroba aut téměř stanovala (1 % r/r), ale některé obory jako zpracování kovů (-11 % r/r) opět výrazně propadly. Negativním signálem byl propad nových zakázek (-5 % r/r), kvůli zahraničním zakázkám (-7 % r/r). Rizikovým faktorem zůstává vývoj průmyslu v Německu. Za celý rok očekáváme růst průmyslu kolem nuly (3,1 % v roce 2018).

Obchodní bilance v říjnu podle očekávání vykázala přebytek 7,2 mld. Kč (-1 mld. v říjnu 2018). Meziročně export sice klesl o 3 %, částečně i kvůli kalendářním efektům, ale i tak to byl nižší pokles než u importu (-6 % r/r), což znova vedlo k meziročnímu zlepšení bilance zahraničního obchodu o 7 mld. korun. Pokles exportu se teritoriálně týkal hlavně partnerů v eurozóně (-6 % r/r), naopak do zemí mimo EU export vzrostl (5 % r/r). Z hlediska jednotlivých položek byl klíčový na dovozní straně nižší deficit v obchodu s ropou a plynem o 4 mld. korun, které doplnilo zvýšení přebytku v obchodu se stroji o 3 mld. Pro celý letošní rok bilance směřuje k přebytku kolem 150 mld. korun, tj. 2,7 % HDP (98 mld. v roce 2018).

Míra nezaměstnanosti na konci listopadu podle očekávání stagnovala na historickém minimu 2,6 % (2,8 % v listopadu 2018). Z hlediska dosavadních trendů nadále pokračuje pnutí na trhu práce a ochlazení aktivity v průmyslu se zatím výrazně neprojevuje. Naopak po 2 měsících opět narostl počet volných míst (na 339 tis. z 337 tis. v říjnu). Následně na 10 volných míst připadá pouhých 5 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti se dostala na své dno a očekáváme, že na přelomu roku vzroste nezaměstnanost přes 3 % kvůli sezónnosti. Průměrnou míru nezaměstnanosti za celý rok čekáme 2,8 % (3,2 % v roce 2018) a příští rok 2,9 %.