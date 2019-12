Okénko trhu - Nálada v evropském průmyslu opět klesla

Dnes zveřejněné výsledky prosincového průzkumu indexu nákupních manažerů (PMI) za eurozónu a Německo mírně korigovaly optimismus z listopadu. Německý PMI z průmyslu zaznamenal pokles o 0,7 bodu na hodnotu 43,4 bodů. Podobně si vedla celá eurozóna, která v prosinci klesla o jeden bod a vrátila se na svou říjnovou hodnotu 45,9 bodů. Objem nových objednávek v Německu podle průzkumu dále klesá a to jak domácích, tak zahraničních. Dobrou zprávou může být, že v prosinci zakázky klesaly nejpomaleji od července letošního roku. Očekávání ohledně vývoje výroby v následujícím roce se mírně zlepšila. Naopak výsledné PMI ze sektoru služeb částečně vyrovnává zklamání, které přinesl výrobní sektor. V sektoru služeb se v porovnání s listopadem nálada nepatrně zlepšila. V případě Německa jde o zvýšení o 0,3 na 52 bodů, v eurozóně pak o půl bodu na 52,4. Sektor služeb se na rozdíl od výrobního sektoru drží v pásmu expanze od roku 2013. Poté, co se výrobní sektor v průběhu tohoto roku propadl hlouběji do pásma kontrakce, se čekalo, zda se znovu indexy obou sektorů potkají zpět v pásmu expanze (nad 50 body), nebo naopak se pesimismus z výrobního sektoru přelije i do sektoru služeb. Nyní se zdá, že sektor služeb vykazuje značnou míru odolnosti vůči ochlazení. Výrobní sektor by se tak od něj mohl nakazit optimizmem a začít postupně vykazovat zlepšení.



Ceny průmyslových výrobců se v listopadu podle očekávání meziměsíčně snížily o 0,1 %, jejich meziroční dynamika však zůstala stejná jako v říjnu na úrovni 0,9 %. K tomuto růstu přispívají zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry, které vzrostly o 8,7 %, zvyšovaly se i ceny v oblasti potravinářství (o 3,5 %). Ceny zemědělských výrobců se v listopadu poprvé po více než roce snížily o 2,1 %, a to především zásluhou meziročního poklesu cen rostlinné produkce o 7,1 %. V oblasti živočišné výroby zaznamenaly ceny v listopadu nárůst o 5,8 % z důvodu nedostatku vepřového na evropském trhu, kde jsou chovy prasat ohroženy prasečím morem. Celý komentář naleznete zde: https://bit.ly/36H6rih



Běžný účet platební bilance skončil v říjnu ve schodku 2,6 mld. Kč a zaostal tak výrazně za tržními odhady, ačkoliv oproti září došlo k mírnému zlepšení. Kladně se do celkového výsledku promítl obchod se zbožím a službami, kde evidujeme přebytek v hodnotě 24,6 mld. Kč. Opačným směrem pak působil silný odliv důchodů z přímých investic, který činil 30,2 mld. Kč. Současně došlo k revizi dosavadních letošních výsledků a to převážně směrem dolů. Revidovaná kumulativní bilance posledních 12 měsíců tak činí pouze 17,5 mld. Kč, tedy znatelně méně, než se dosud předpokládalo. Celý komentář naleznete zde: https://bit.ly/2POHPx7





Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.