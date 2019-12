Index černé labutě varovně zablikal, Wall Street se ale nebojí

Akcie v USA i Evropě pokořily v posledních dnech nová historická maxima. O euforii se postarala první fáze americko-čínské dohody z minulého pátku i o jeden den starší ano britskému rozchodu s EU, které znovu vyslovili voliči v Británii. Trh s opcemi ale vypráví trochu jiný příběh.

Konkrétně je řeč o indexu CBOE Skew Index. Tento index, svou konstrukcí podobný svému známějšímu bratranci VIX, sleduje opce, které by se vyplatily, kdyby se na širším americkém indexu S&P 500 přihodil nečekaný prudký propad.

Minulý týden vyskočil tento takzvaný „index černé labutě“ na nejvyšší hodnoty za skoro 15 měsíců. Značí to, že investoři hledají ochranu pro případ, že se akciová rally ošklivě zadrhne.

„Tento ukazatel ceny pojištění proti pohromě v amerických akciích, postavený na opcích, podle všeho signalizuje, že máme před sebou potíže,“ uvedl podle serveru CNN Nicholas Colas, spoluzakladatel společnosti DataTrek.

On sám ale prý nárůstem indexu moc znepokojen není. Na pozadí totiž stojí fakt, že trhlinu v americké akciové rally předpokládají opční trhy už od roku 2014. Jenomže ty (vyjádřené indexem S&P 500) vyrostly od té doby skoro dvojnásobně.

Při pohledu na akcie to zdánlivě vypadá, že do bezpečí se nikomu utíkat moc nechce. Jenomže se blíží konec roku a s vrcholícím vzrušením by se mohlo začít víc diskutovat také o tom, jak svoje portfolio chytře zajistit.

Na příklad výsledek britských voleb znamená jistou míru definitivnosti pro brexit. Premiér Johnson by chtěl zemi vyvést z EU do 31. ledna. Pak bude ale třeba dojednat nový vztah s blokem, což budou pravděpodobně velmi složitá jednání. Premiér by je chtěl korunovat dohodou už do konce roku 2020. Pro firmy to ale znamená, že vyčkávací taktika nekončí. Nikdo neví, jak bude britská ekonomika na brexit příští rok reagovat. Nikdo neví, jak si bude příští rok počínat britská centrální banka. A nikdo neví, kdo vystřídá guvernéra Marka Carneyho, který na začátku příštího roku v čele britské centrální banky skončí.

Jakkoli někteří investoři o vypovídací schopnosti indexu černé labutě pochybují, minimálně jednou index CBOE Skew Index už výprodej na trzích předestřel, připomíná Reuters. Stalo se to v září 2014, kdy se vyšplhal na vrchol. Index S&P pak klesl o 7 %.

Vztah mezi indexem S&P 500 a indexem CBOE Skew Index za posledních 5 let ukazuje následující graf:

