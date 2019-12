Význam drahých kovů očima profesora Rejnuše (Video)

Zajímá vás význam investic do drahých kovů v podmínkách znehodnocování fiat měn a soudobého úpadku eurozóny? Co dnes představují peníze? ?? A jak vlastně fungují? O tom a mnoho dalším vám poví Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., který je český ekonom, vysokoškolský pedagog a odborník na oblast finančních trhů, zejména finančních derivátů ?? Okruhy přednášky: 1, Co dnes představují peníze? A jak vlastně fungují? 2, Proč došlo k odtržení peněz od zlata? A co to pro nás znamená? 3, Proč je euro evropským neštěstím? A jak dnes vlastně funguje eurozóna? 4, Proč je vhodné investovat do drahých kovů? 5, Co je potřeba vědět o drahých kovech? A jak lze do nich investovat?

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Klub investorů TV

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz