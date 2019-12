Běžný účet opět v záporu (Komentář)

Bilance běžného účtu v říjnu nepříjemně překvapila deficitem na úrovni -2,6 miliard korun. Ve srovnání s našimi i tržními očekáváními přinesla zklamání už bilance se zbožím, jejíž přebytek byl zhruba poloviční. To se pak odrazilo i v horším než očekávaném výsledku běžného účtu. Bilance zboží a služeb dosáhla aktiva 24,6 miliard, což ve srovnání se zářijovými výsledky bylo skoro o 20 mld. CZK méně. Odliv dividend dosáhl v říjnu 22,5 miliard korun. Za prvních deset měsíců letošního roku bylo do zahraničí podle naších výpočtů vyplaceno na dividendách 262 miliard korun. To je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 33 mld. CZK více.

Díky vysokému přebytku zahraničního obchodu by bilance běžného účtu měla v letošním roce dosáhnout úrovně 1,0 % HDP. V příštím roce s ohledem na zhoršování zahraniční poptávky čekáme snížení přebytku na 0,4 % HDP.

Koruně však zveřejněná data nijak zásadně nevadila. Stále se drží pod hladinou 25,50 CZK/EUR a oslabovat se jí příliš nechce.