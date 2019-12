Jan Bureš: Nálada v eurozóně rozpačitě hledá dno, není varovný signál přehnaný?

Podnikatelská nálada v eurozóně v prosinci zůstala v těsné blízkosti 50ti bodové hranice oddělující růst od poklesu (50,6). Pod povrchem se ale jedná stále o dva rozdílné příběhy. Relativně odolný sektor služeb a slabý průmysl.





Situace v průmyslu se po dvou měsících opatrného růstu opět zhoršila ( PMI spadl na 49,9 bodu) a ukazuje se, že hledání dna bude ještě obtížné. Poslední tvrdá data navíc zatím potvrzují, že průmyslu se ve třetím kvartále dočasně dařilo lépe kvůli přípravám na chaotický brexit (spojeným předzásobením britských podniků). S blížícím se koncem roku tento jednorázový efekt vyprchává a němečtí průmyslníci hlásí kvůli tomu slabší vývozy do Británie i výrazně slabší průmyslovou výrobu. Trváme tedy na tom, že nehledě na průlom v jednání mezi Čínou a USA a jasněji narýsovaný brexit bude konec roku pro evropský průmysl ještě hodně těžký. Ve čtvrtém kvartále podle nás Německo může poklesnout o 0,2 % mezikvartálně a eurozóna jako celek vykřesá pouze růst o desetinu procenta.Jinak je ale varovný signál vyslaný dnešními slabými PMI (zejména z německého průmyslu ) pravděpodobně lehce přehnaný. Průzkum mezi podnikateli byl dělán ještě před posledními britskými volbami a v situaci, kdy nebylo jasné, zda Čína a USA podepíší první fázi obchodní dohody. Výrazný pokles geopolitického napětí v posledních deseti dnech by měl vést k tomu, že na začátku příštího roku postupně začne oživovat globální obchod a s tím by se měla opatrně vylepšovat i nálada mezi německými průmyslníky. Pravdou je, že jen velice pomalu a opatrně. A i proto, může dál sílit tlak na německou vládní koalici, aby zvýšila plánované výdaje na příští rok...