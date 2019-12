Data za listopad naznačují, že by se v české ekonomice měly snižovat inflační tlaky související s cenami potravin.

Výrobní ceny v zemědělství meziročně klesly. Jde o první pokles po 13 měsících a jeho tahounem jsou ceny v rostlinné výrobě.

V případě průmyslových výrobců je růst cen velmi mírný a pod úrovní prognózy České národní banky (ČNB).

Vývoj výrobních cen tak lze vnímat coby argument ve prospěch stability úrokových sazeb ČNB, neboť ceny výrobců samy o sobě nevolají po zpřísnění měnové politiky.

Růst cen průmyslových výrobců zůstal v listopadu na úrovni 0,9 %.

Šlo o stejný meziroční růst jako v říjnu a ceny průmyslových výrobců rostly v souladu s očekáváním finančního trhu.

Dosavadní růst cen průmyslových výrobců za letošní závěrečné čtvrtletí (0,9 %) je po odhadem ČNB, jenž pro závěrečné čtvrtletí roku 2019 činil 1,5 %. Lze sice předpokládat, že v samotném prosinci dojde ke zrychlení meziročního růstu cen průmyslových výrobců z důvodu nízké srovnávací základny, neboť v prosinci 2018 vykázaly tyto ceny propad, pro první polovinu roku 2020 ale lze čekat další zmírnění jejich růstu.

Výrobní ceny v zemědělství v listopadu klesly meziročně o 2,1 %.

Jde o první pokles zemědělských cen po třinácti měsících jejich růstu.

Tahounem poklesu cen v zemědělství jsou ceny v rostlinné výrobě, což by se mělo postupně přenášet i do živočišné výroby.

Vývoj zemědělských cen naznačuje, že se v průběhu roku 2020 bude snižovat tlak na růst cen potravin pro konečné spotřebitele.

Za letošní říjen a listopad klesly ceny v zemědělství meziročně v průměru téměř o 0,9 %.

Pro srovnání: ČNB ve své listopadové prognóze čekala pro letošní závěrečné čtvrtletí růst cen v zemědělství na úrovni 0,2 %.

Ze strany výrobních cen se snižuje tlak na růst inflace v české ekonomice a výrobní ceny by si měly tuto tendenci udržet i do prvního pololetí roku 2020.

V roce 2020 by k nižšímu růst výrobních cen měl přispět také pomalejší růst české ekonomiky a zmírnění tempa růstu mezd.

Ve druhém pololetí 2020 se ale tlak na růst cen průmyslových výrobců může postupně obnovit – podmínkou ale je, že se oživí hospodářský růst v eurozóně a s ním související cenové tlaky na straně tamního průmyslu a ostatních výrobců.