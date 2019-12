Ceny výrobců zůstávají v útlumu (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců v listopadu klesly meziměsíčně o 0,1 % a jejich meziroční růst setrval na říjnové úrovni 0,9 %. To bylo v souladu s tím, co čekal trh. My jsme s ohledem na vývoj cen výrobců v zahraničí čekali větší pokles.

Oproti říjnu se snižovaly ceny kovů a kovodělných výrobků, chemických látek a dopravních prostředků a příslušenství pro motorová vozidla. Snižovaly se i ceny spojené s ropou. Naopak k růstu cen došlo v případě energií a trochu také potravin. Meziroční růst cen elektřiny na straně výrobců činí 11,6 %.

Do dalších měsíců čekáme přibližně stagnující ceny průmyslových výrobců. Za rok 2019 dosáhne průměrné zdražení v průmyslu 2,6 %, ale v příštím roce bude pravděpodobně citelně níž kolem 1,2 %.

Ceny v zemědělství meziměsíčně klesly o 2,0 %. Jejich meziroční růst se tak překlopil do poklesu o 2,1 % (ještě v říjnu meziročně rostly o 0,4 %).

Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,2 %, jejich meziroční růst jen nepatrně přibrzdil na 4,7 %. Ceny materiálů ve stavebnictví v listopadu klesly a jejich meziroční růst zpomalil na 1,2 % z předchozího tempa 2,0 %.

Ceny tržních služeb se v listopadu oproti říjnu nezměnily a jejich meziroční růst mírně přibrzdil na 2,2 %.

Nízké ceny ve výrobě jsou i nadále argumentem proti dalšímu zvyšování úrokových sazeb ČNB. Ceny výrobců obvykle neposkytují trhu s českou korunou výrazné impulsy a ani dnes zveřejněné údaje nejsou výjimkou.