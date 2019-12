Trhy před silvestrem. Proč se hned nenechat opít optimismem

Závěr minulého týdne přinesl hned dvě pozitivní zprávy, na které trhy čekaly už dlouho. Nejenže se rýsuje scénář hladkého brexitu, a to zřejmě v nastaveném termínu do konce ledna 2020, vedle toho světla světa spatří i obchodní dohoda mezi USA a Čínu v rámci tzv. fáze jedna (minimálně se rýsuje její právní podoba, ta „ústní“ už je). Poslední úplný obchodní týden letošního roku by tak mohl začít pro obchodníky relativně dobře. S blížícím se silvestrem bychom se však neměli nechat opít až přílišným optimismem.

Začneme-li popořadě brexitem, jasná většina konzervativců by měla vést k odchodu z EU s dohodou. To je sice z pohledu trhů ta příjemnější verze, nebude však znamenat již konečné zpřetrhání dosavadního napojení Británie na evropský blok. Následné tranzitní období bude ještě složité, přičemž trhy bude zajímat zejména načasování. Borisem Johnsonem zmiňovaný termín konec roku 2020 zní hezky, pokud by ale samo jednání o brexitové dohodě mělo sloužit jako předloha, dodržení plánu už tak realisticky nevypadá. A právě to bude pro britské firmy jeden ze zdrojů silné nejistoty.

A tím negativa nad ostrovní zemí a zejména její měnou nekončí. Po volbách se rozjela debata o možnosti dalšího skotského referenda, jako bylo to z roku 2014. Jak o víkendu uvedla skotská první ministryně Sturgeonová, Skotsko nelze držet ve Spojeném království proti vůli jeho obyvatel. Díky tomu, že Skotská národní strana posílila, mají Skotové právo opětovně rozhodovat o své nezávislosti, a to prostřednictvím referenda, dodala.

Byť bychom si na skotské referendum nevsadili, pokud by se debata o něm ještě zintenzivnila, část librového trhu by to mohlo vystrašit. V tuto chvíli je ale vidět, že optimismus u tzv. cablu, jak je GBP přezdívána, přetrvává. V pátek bylo jasné, že někteří obchodníci uzavřeli pozice a vybrali zisky. Librový optimismus může sice ve zbytku roku ještě přetrvat, avšak jeho potenciál považujeme za omezený, a to nejen z hlediska výše zmiňovaných rizik, ale rovněž i vinou spíše omezenější reakce britských tržních sazeb.

Jen za pátek si libra připsala vůbec největší intradenní zisky od ledna 2017, které vedly ke krátkému proražení hranice 1,3500 GBPUSD. Pohyb obdobného rázu se už s vysokou pravděpodobností v dohledné době opakovat nebude. Spíš bychom se přiklonili k tomu, že ve zbytku roku cable setrvá pod supportní hranicí 1,3514 GBPUSD. Agentura Bloomberg tomuto scénáři přiřazuje pravděpodobnost 77,5 %.

Podobně by na tom mělo být i euro, které se dočkalo patrného efektu přelití dobré nálady z libry. Společnou evropskou měnu omezuje to, že se stala oblíbenou financovací měnou (např. strategie carry trade), kterou si investoři půjčují a následně mění za měny s vyšším výnosem, zejména z oblasti rizikovějších trhů. Faktem ale je, že by euro mohlo získat alespoň omezenější podporu přicházející s uzavíráním dolarových pozic na konci roku. Dle Bloombergu by se eurodolar měl s 77,6% pravděpodobností udržet pod úrovní 1,1200 EURUSD.

Další pozitivní zprávou z konce minulého týdne byla dohoda mezi USA a Čínou v rámci tzv. fáze jedna. Díky tomu bylo zrušeno další kolo cel naplánované na neděli 15. prosince. Již platící 25% cla na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů zůstanou, některá ostatní cla budou snížena z 15 % na 7,5 %. Čína by vedle toho měla provést strukturální reformy zahrnující ochranu duševního vlastnictví a politiku měnového kurzu. Nadto by měla navýšit nákupy amerického zemědělského zboží.

Veškeré detaily fáze jedna známy nejsou. Americký prezident Trump již však uvedl, že jednání o fázi dva by měla začít raději dříve, než aby se čekalo na americké prezidentské volby. Pravdou je, že fáze dva bude obsahovat mnohem citlivější témata než fáze jedna, včetně otázky čínských dotací. Čínská strana navíc uvedla, že přístup USA vedl k vážnému poškození těžce vybudovaných základů vzájemné důvěry. I proto si myslíme, že hovořit o konci sporů v oblasti mezinárodního obchodu je v tuto chvíli opravdu předčasné. Obzvláště pokud víme, že nebyla nijak dořešena otázka vztahů USA a Evropy, například v oblasti evropského automobilového exportu.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1143 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,98 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1148 do 1,1217 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,49 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,47 až 25,53 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,73 až 22,88 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.