Levnější ropa brzdí růst cen průmyslových výrobců

V meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců v listopadu se podle očekávání snížily o 0,1 %, jejich meziroční dynamika však zůstala stejná jako v říjnu, tedy na úrovni 0,9 %. Stejně jako předchozí měsíce tohoto roku k tomuto růstu přispívají zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry, které vzrostly o 8,7 %, zvyšovaly se i ceny v oblasti potravinářství (o 3,5 %). Naopak výrazně klesají ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků a ceny chemických produktů, které jsou rovněž ovlivněny nižšími cenami ropy na světových trzích.



Zejména nižší ceny ropy se významně podepisují na pomalém růstu cen průmyslových výrobců. Zatímco loni se barel ropy Brent v říjnu obchodoval v průměru za 80 dolarů, letos už to bylo lehce pod 60. Zároveň nesmíme zapomínat na velmi nízkou inflaci v eurozóně, která je následně skrz import dovážena také na tuzemský trh. V následujících měsících tak bude ceny producentů nadále zvedat především elektřina. V průměru by měl dosáhnout průměrný růst cen výrobců 2,8 % v letošním roce a to zejména zásluhou vyšší nákladové inflace v první polovině roku. Příští rok očekáváme, že zásluhou vysoké srovnávací základny z letošního roku porostou meziročně ceny jen velmi pomalu okolo 0,5 %.



Ceny stavebních prací rostou nadále svižným tempem. Jejich meziroční růst v listopadu stejně jako v říjnu nepatrně zvolnil o jednu desetinku (na 4,7 %). Zpomaluje zejména růst cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. V listopadu byl meziročně vyšší jen o 1,2 %, což je o poznání méně v porovnání jak se říjen (2,0 %), tak se zářím (2,7 %). Přesto svižný růst cen ve stavebnictví dále pokračuje a ani v následujících měsících by tomu nemělo být jinak.



Ceny zemědělských výrobců se v listopadu poprvé po více než roce snížily o 2,1 %, a to především zásluhou meziročního poklesu cen rostlinné produkce o 7,1 %. Nižší byly zejména ceny zeleniny (o 25 %), naopak ceny ovoce se zvýšily o více než 50 %. V oblasti živočišné výroby zaznamenaly ceny v listopadu nárůst o 5,8 % z důvodu nedostatku vepřového na evropském trhu, kde jsou chovy prasat ohroženy prasečím morem. Podobně i ceny tržních služeb dále snížily dynamiku na 2,2 % (v říjnu 2,3 % a v září ještě 2,8 %). K jejich růstu přispívaly především ceny v oblasti zaměstnání, pojištění a reklamních služeb.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.