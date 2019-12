Letem světem: advent, diktátoři a Sartre

Advent přinesl dvě uklidňující zprávy snižující výraznou nejistotu v ekonomikách a na finančních trzích. Minimálně krátkodobě, na několik týdnů až měsíců. Za prvé, výhra Konzervativců zvyšuje pravděpodobnost Brexitu nejpozději do konce ledna směrem k 100 procentům. Tedy už žádný další a další odklad. Tím samozřejmě nejistota ohledně Brexitu neskončí. Britský parlament pravděpodobně přijme dohodu s EU (tedy Brexit s dohodou), ale i po Brexitu bude potřeba během přechodného období dojednat novou dohodu ohledně budoucích vztahů mezi UK a EU. Posledních několik let ukazuje, že tohle Britům moc nejde. A k tomu přidejme posílení Nicoly Sturgeon a její Národní skotské strany, která bere výsledky voleb jako mandát k novému referendu o samostatnosti Skotska. Boris tak může mít jedinečnou šanci zažít exit z druhé strany. No a Jeremy Corbyn zvažuje odstoupení z čela Labour party po ne úplně dobrém volebním výsledku (nejhorší za několik dekád).



Za druhé, podepsání tzv. první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou. Čína se zavázala nakupovat americké, především zemědělské, produkty (50 mld. USD ročně, tedy dvojnásobek současnosti). Výměnou za to USA nezvýšily cla (původně plánované na 15. prosince) a mohou snížit ty v minulosti navýšené cla. Nicméně nečekejme konec obchodního pnutí mezi USA a Čínou. Trump i Čína si ale potřebují vydechnout. V americkém průmyslu během letošního roku výrazně poklesl optimismus, který se odrazí na investicích. Trump naopak potřebuje impulz pro americkou ekonomiku pro rok 2020, tedy rok prezidentských voleb. Čína se začíná opět nadechovat: průmysl vzrostl o více šest procent a maloobchod o osm procent (obojí více, než se čekalo). Připomínám, že MMF odhadoval negativní dopady tohoto sporu na 0,8 procentního bodu v příštím roce. Díky této dohodě budou tyto efekty nižší (simulace nepředpokládala žádní snižování cel a počítala s negativní reakcí finančních trhů). A vedle toho připomeňme, že MMF odhadoval pozitivní efekt uvolnění měnové politiky na 0,5 procentního bodu. Takže dojde k výrazné neutralizaci. Samozřejmě otázka je, nakolik to nakopne náladu firem, především těch průmyslových, aby začaly alespoň normálně investovat.





Tento týden nás čeká smršť čísel o důvěře firem v průmyslu a ve službách (PMI, Ifo). Pozitivní zprávy (Brexit a obchodní dohoda) se v průzkumu ještě nemohly plně projevit. A tento týden zasedá ČNB: minule hlasovali pro zvýšení sazeb dva členové bankovní rady. Inflace nad třemi procenty může zlákat na jejich stranu ještě jednoho člena, ale většina bude hlasovat pro stabilitu sazeb.



Mezivládní konference ke klimatické změně (tzv. COP25) skončila o dva dny později, než bylo v plánu, a stejně bez společného prohlášení, tedy bez dohody ohledně závazků snížení skleníkových plynů a mezinárodního trhu s uhlíkovými povolenkami. Jak jinak to mohlo dopadnout, když motto akce bylo „čas na akci“. Mezitím: Greta Thunberg byla jmenovaná osobností roku 2019 časopisem Time.



Čtenářský deník

- Občas si lidi myslí, že pevná ruka diktátora pomůže ekonomice, protože ji umí řídit jakoby "lépe". Zkušenost ze 133 zemí mezi 1858 a 2010 to nepotvrzuje: i ti zdánlivě prorůstoví diktátoři se pouze vezli na vlně předchozích úspěchů: "We find that growth under supposedly growth-positive autocrats does not significantly differ from previous realizations of growth, suggesting that even the infrequent growth-positive autocrats largely “ride the wave” of previous success. On the other hand, our estimates reject the null hypothesis that growth-negative rulers have no effects. Taken together, our results cast serious doubt on the benevolent autocrat hypothesis."

- Nerozvádějte se, zlepšíte vzdělání (a mzdy) svých dětí: "parental divorce occurring at ages 13-18 led to a 10.6 percent decrease in the likelihood of university admission at age 18. (...) results imply a minor role played by reduced income in driving the parental divorce effect on the child’s higher education outcome. Non-economic mechanisms, such as psychological and mental shocks, are more likely to dominate."

- vegetariánstvím svět nezachráníte od klimatické změny: "In a first world setting, the reality is that going entirely vegetarian for the rest of your life means you reduce your emissions by about 2%"

- "Sartre říkal, že čte rád sci-fi, jelikož dává dobrý odhad strachu, který máme ze sebe samých."

David Navrátil, analytik České spořitelny