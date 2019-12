Rozbřesk: Akcie opatrně dobývají nové rekordy

Konec týdne byl ve znamení velké úlevy z klesajícího geopolitického napětí. Jasný mandát pro Borise Johnsona výrazně snižuje nejistotu spojenou s brexitem alespoň pro nejbližší měsíce. A současně s tím světlo světa spatřila první fáze americko-čínské obchodní dohody. Ve zkratce je o tom, že se Čína zavázala nakupovat ve velkém americké výrobky.

Podle zpráv z amerického ministerstva obchodu se Čína zavázala nakupovat vybrané zboží a služby v hodnotě, která má přesahovat jejich úrovně z roku 2017 o více než 200 miliard dolarů. Výměnou za to Spojené státy upustily od plánovaného zavedení cel (15.12.) a navíc sníží cla z 15 % na 7,5 % u zboží v hodnotě za 120 miliard dolarů. Dalších dovozy v celkovém objemu 250 miliard dolarů ovšem zůstanou nadále zatížené 25% cly. Detailní právníky zpracovaná podoba dohody bude k dispozici až v lednu. Podle Donalda Trumpa ovšem mají prakticky okamžitě startovat nová jednání nad druhou fází obchodní dohody.



To vše na trhy nalilo nový optimismus. Akciové trhy zakončily týden rozšířením zisků - americký index S&P 500 dosáhl na nová maxima, zatímco evropské akcie jsou nejvýše od roku 2015. Investoři věří, že pokles geopolitického napětí by mohl vést v roce 2020 k ukončení průmyslové recese v řadě ekonomik (na prvním místě v Německu).



Poslední tvrdá čísla z průmyslu minimálně v Evropě zatím stále ukazovala velice špatné výsledky ve čtvrtém kvartále. Podnikatelské nálady se ovšem začaly v posledních měsících stabilizovat, a to v kombinaci s poklesem geopolitického napětí vlévá trhům novou krev do žil.Dnes proto bude klíčové sledovat první prosincové odhady podnikatelských nálad PMI eurozóně - další zlepšení by se trhům líbilo, a to i přesto, že řada akciových trhů a rizikových aktiv začíná vypadat relativně draze. Česká koruna se na vlně globálního optimismu pokouší usadit pod 25,50 EUR/CZK . V centru pozornosti bude tento týden ČNB , pravděpodobnost zvýšení sazeb zůstává podle nás stále relativně nízká, a to nehledě na pokles geopolitického napětí.Dvě nezodpovězené otázky byly před víkendem zodpovězeny - soft brexit v lednu bude, zatímco další navyšování cel mezi USA a Čínou nikoliv. Z první informace se pak na devizových trzích těší libra , z druhé má opatrnou radost dolar De facto poslední obchodní týden v roce začne velmi důležitými daty z eurozóny v podobě indexů podnikatelské nálady PMI . Sledován bude zejména index z německého průmyslu , neboť se nachází opravdu velmi nízko. Pokud by došlo k jeho výraznějšímu oživení, tak by z toho euro mohlo profitovat. Ropa Brent startuje nový týden v těsné blízkosti 65 USD barel , povzbuzena posunem v americko-čínském obchodním vyjednávání. Dosažení první fáze obchodní dohody, která zamezila dodatečným celním tarifům ze strany USA (výměnou za nákup amerického zboží), tak vneslo na trh novou vlnu optimismu, která umocňuje pozitivní sentiment vyplývající z agresivnějších těžebních škrtů aliance OPEC+.Právě dalším detailům ohledně první fáze americko-čínské obchodní dohody bude ropný trh věnovat zvýšenou pozornost v tomto týdnu. Kromě toho přijdou na řadu také tradiční fundamentální statistiky, a to jak ke stavu zásob od API (úterý), tak EIA (středa). V pátek pak agentura Baker Hughes představí data k aktivitě amerických producentů, která se v minulém týdnu poprvé po téměř dvou měsících zvýšila (počet aktivních vrtných souprav stoupl o čtyři, celkem na 667).Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se v pátek nejvíce dařilo utilitám (+0,9 %) a informačním technologiím (+0,7 %). Naopak propadákem byla energetika a zpracovatelský průmysl (-0,9 resp. -0,7 %). Index Dow Jones Industrial Average na konci týdne nervózně přešlapoval okolo včerejšího závěru. Barometr končil na 28.135 bodech (+0,05 %). Širší S&P 500 se choval více méně stejně jako výše uvedený DJ. Na víkend se tak ubral ve 3.168 bodech (+0,05 %). Nasdaq Composite pátek přidal nejvíce (+0,2 %; 8.734 bodů).