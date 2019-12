Člověk přežije neuvěřitelné věci, říká bývalý záchranář Vít Samek (Video)

Chtěl studovat scénáristiku, ale řízením osudu se stal zdravotnickým záchranářem. 13 let jezdil u pražské záchranky, pak přišel rozhovor pro DVTV a z neznámého chlapíka se stala hvězda. Jak se žije muži, který říká bez příkras, co si myslí, po odchodu ze záchranky? Nechybí mu adrenalin? I na to odpovídal Vít Samek.

Český rozhlas Rádio DAB Praha http://www.dabpraha.rozhlas.cz

Oficiální facebookový profil Českého rozhlasu Rádia DAB Praha

https://www.facebook.com/radio.dabpraha/

Oficiální webové stránky Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz/

Další stanice Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz/stanice/

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/8la/LFavT2F8-clovek-prezije-neuveritelne-veci-rika-byvaly-zachranar-vit-same.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz