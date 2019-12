Ve středu bude ČNB hlasovat o sazbách; trhům udělala dohoda dobře

• S&P 500 vystoupal na nová historická maxima

• Stoxx Europe 600 uzavřel těsně pod rekordní hodnotou z dubna 2015

• Čína a USA se dohodly na první fázi obchodní dohody

• Centrální banky nepřistoupily ke změně měnové politiky

• V britských parlamentních volbách drtivě vítězí konzervativci

• Fed navýší linku pro repo obchody

• Budou zveřejněny detaily ohledně prozatímní dohody

• ČNB ve středu hlasuje o sazbách



Výhled

Smíšená výkonnost asijských akciových indexů. Americké futures v mírně pozitivním teritoriu.

Obchodní válka

Donald Trump v pátek oznámil, že se Čína a Spojené státy dohodly na první fázi deeskalace obchodního konfliktu. Vůbec nevejde v platnost poslední vlna plánovaných cel. Ta měla zasáhnout čínské zboží v celkové hodnotě $160 mld. a měla běžet od 15. prosince. Na druhou stranu však zatím nedojde ke zrušení žádného z platných cel. Spojené státy se rozhodly pouze snížit tarify z letošního září, které se týkají asi $110 mld. čínských exportů, z 15% na 7,5%. Čína slíbila navýšit objem nakupovaných amerických zemědělských produktů. Nicméně zatím není jasné, jestli se zaváže ke konkrétní částce. Parametry této dohody by měly být veřejně známé během tohoto týdne.



Fed – repo obchody

Fed navýší linky pro banky s cílem stabilizovat trh s repo obchody. Nově schválené operace by americkým bankám mohly dodat likviditu v celkové výši okolo $500 mld. Hrozí totiž, že přes konec roku by mohlo opět dojít ke krátkodobému růstu repo sazeb. Kromě těchto opatření americká centrální banka kupuje každý měsíc pokladniční poukázky v objemu $60 mld. Cílem je dostatečně navýšit bankovní rezervy, které se scvrkly kvůli předchozími kvantitativnímu utahování. Toto opatření může představovat jeden z předstupňů kvantitativního uvolňování. Představitelé Fed to ovšem zatím důrazně popírají.



ČNB

Navzdory vyšší inflaci ponechá ČNB s nejvyšší pravděpodobností na současné úrovni 2%.



Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden přidal 0,7%. Stoxx Europe 600 posílil o 1,1%. Euro proti USD minulý týden posílilo o 0,6% na 1,112. Česká koruna minulý týden mírně apreciovala na EUR/CZK 25,47 z EUR/CZK 25,53. Proti dolaru koruna posílila na CZK/USD 22,91 před týdnem byla na CZK/USD 23,09.



Fed

Dle očekávání ponechal sazby beze změny. Zveřejněn oficiální odhad Fedu (tzv. dot plot), který signalizuje, že v dalším roce se další snížení úroků neuskuteční. Trh však stále přisuzuje nadpoloviční pravděpodobnost redukci sazeb v září. Částečně pozitivní zprávou je, že Fed zatím neplánuje sazby zvyšovat. Minulé úpravy uprostřed cyklu byly obvykle v půlročním horizontu následovány zvýšením sazeb. Růst úroků se zatím s ohledem na inflaci nejeví jako pravděpodobný scénář.



ECB

V souladu s očekáváním se Evropská centrální banka nevydala na premiérovém zasedání Christine Lagardeové se sazbami hlouběji do záporu. Investory však potěšil optimistický tón nové guvernérky, která zmínila, že v poslední době chodí lepší makrodata. Že se na agregované bázi skutečně přichází lepší data, dokazuje i index ekonomických překvapení, který od října prudce roste. Na začátku prosince se překlopil do kladného teritoria.



Index ekonomických překvapení v eurozóně



Zdroj: Bloomberg



Britské volby

Vládnoucí konzervativci získali 365 křesel, což představuje silnou majoritu. Boris Johnson by tak měl bez problémů prosadit Brexit do 31.1. Pravděpodobnost brexitu bez dohody se nyní limitně blíží nule, což vyhnalo britská aktiva nahoru. Po odhlasování odchodu Spojeného království z Evropské unie však čeká britský establishment neméně těžký úkol, a to vyjednání nových obchodních smluv s klíčovými partnery.