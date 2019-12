Ranní GBP/USD - Pondělí 16.12.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Páteční obchodování na měnovém páru GBP/USD sebou přineslo korekci a britská libra ztratila proti americkému dolaru téměř polovinu ze svého čtvrtečního růstu. Svůj podíl na posílení dolaru má také uzavřená obchodní dohoda mezi USA a Čínou.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Pondělní obchodování na měnovém páru GBP/USD bude ve znamení předběžných výsledků. V 10:30 vyjdou předběžné výsledky ze sektoru výroby a služeb ve Velké Británii. Tytéž fundamenty se ve 15:45 dozvíme z USA. V 17 hodin pak vyjde výsledek testování britských bank. Díky těmto fundamentům by pondělní obchodování libry proti dolaru nemuselo být nudné. Podle týdenního grafu se i po páteční korekci nachází cena stále nad předchozím vrcholem a někteří analytici uvádějí, že by se kurz mohl dostat až hodnotě 1,4500 do konce roku. Což by byl růst ještě o dalších 1000 pips. Dle mého úsudku je to velice optimistické a přehnané. Stát se ale může všechno. Každopádně britská libra se nyní po volbách těší pozitivnímu sentimentu.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.