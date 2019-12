5 tipů, jak v práci přežít vánoční svátky

1) Zhodnocení předchozího roku

Víte už, co chcete dělat příští rok? Určitě jste měli spoustu plánů a nápadů i na rok 2019, ale posunuli jste se vůbec ve vašich vizích? Závěr roku slouží k tomu, abyste bilancovali nad předchozími měsíci a zhodnotili měsíc za měsícem, co všechno se vám podařilo, na jakých projektech jste pracovali a kam jste to dotáhli. V tomto se nedá spoléhat jen na svou paměť a vzpomínky. K sebereflexi použijte nástroje, které běžně využíváte pro evidenci vaší práce a prohlédněte svou e-mailovou schránku. Určitě narazíte na spoustu menších či větších projektů a podstatných věcí, na které jste už dočista zapomněli. A to je škoda!

2) Začněte Nový rok s čistým stolem

V novém roce se vám bude mnohem lépe pracovat, když budete mít uklizený a čistý stůl. Ukliďte si svou kancelář nebo pracoviště a vyhoďte to, co už nepotřebujete. Hodně lidí si za celý rok nastřádá hromady časopisů, materiálů z konferencí a školení, podklady k již hotovým úkolům a mnoho dalšího. Buď si tyto dokumenty přečtěte právě teď, nebo je rovnou hoďte do koše. Nepřehlížejte dlouhý čas nedotčenou hromádku papírů, která se již stala součástí vaší kanceláře. Když jste si nedokázali na její prostudování najít času během celého roku, s největší pravděpodobností to neuděláte ani příští rok.

3) Vzdělávejte se a naučte se něco nového

Při bilanci posledního roku se zamyslete, co nového jste se naučili. Do Nového roku jděte s předsevzetím, že tentokrát to dotáhnete opravdu do zdárného konce. Konečně si zlepšíte angličtinu, zopakujete si německou gramatiku nebo doučíte některý z kancelářských nástrojů, např. se naučíte dělat prezentace v PowerPointu nebo více pronikněte do znalostí Excelu. Fantazii se meze nekladou. Ke studiu můžete využít nějaký online kurz, osvědčené videokurzy nebo se vrhněte do rekvalifikace a naučte se dělat účetnictví. Možností je opravdu mnoho. Nemusíte začínat až příští rok, využijte toho, že čas mezi svátky je už klidnější, zákazníci moc nechodí (v některých profesích) a udělejte si studijní dny ještě před koncem roku. Vždyť začínat s něčím novým přesně prvního ledna je nuda!

4) Ukliďte si plochu počítače

Úklid v práci neznamená jen porovnat a protřídit věci kolem vás, mnohem větší nepořádek mají často zaměstnanci v počítači. Projděte si všechny složky na ploše, pracovních serverech a na záložním disku. Nejhorší jsou složky pod názvem „roztřídit“ apod., co nejdříve se jich zbavte. Vysypejte si koš na ploše. Důležité pracovní podklady přesuňte na místo, kde je najdou i vaši kolegové v případě, že zrovna onemocníte. Také si pojděte e-maily a promažte je. Zabírají zbytečně moc místa.

5) Sepište si nové nápady

Využijte vánoční svátky k rozjímání. Přece jen se tento klid a nálada skvěle hodí na přemýšlení o osobním i pracovním životě. Během roku jste si už mnohokrát říkali, že se pro samou administrativu, schůzky a stereotypní pracovní náplň nedostanete k ničemu podstatnému. Vezměte si tedy do ruky tužku nebo si položte dlaně na klávesnici a začněte si zapisovat vaše úvahy a myšlenkové pochody. Naučte se tyto poznámky a symboly psát neustále, třeba při obědové pauze v jídelně či restauraci. Nikdy nevíte, kdy k vám přijdou ty nejlepší nápady.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová