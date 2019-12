Čína naznačila, že by kvůli zákazu Huawei mohla zakročit proti německým autům. Takový krok by měl dopad i na český automobilový sektor

S dílčím smírem USA a Číny, který se podařilo dojednat během tohoto týdne, obchodní rozmíšky zjevně nekončí. Čína ústy svého velvyslance včera pohrozila Německu odvetnými opatřeními, pokud Berlín vyřadí společnost Huawei jako možného dodavatele technologie pro sítě páté generace (5G). Zmínila miliony aut, které Německo do Číny vyváží. Pokud by Čína podnikla kroky vůči německým automobilům, neblaze to poznamená také český automobilový sektor.

V německé vládní koalici kancléřky Angely Merkelové stoupá odpor vůči společnosti Huawei, politici mají firmu za nedůvěryhodnou. Jejich odpor podněcuje i postoj americké administrativy. Ta se snaží přimět spojence, aby vyřadili Huawei jako dodavatele svých sítí. Proti sankcím, které na ni Spojené státy uvalily, podala Huawei minulý měsíc žalobu na Federální komisi pro komunikace.

Odpor podstatné části německé politické reprezentace dal vzniknout legislativě, která sice Huawei explicitně nezmiňuje, avšak je koncipována tak, aby mohla čínskou společnost eliminovat. Huawei opakovaně odmítá, že by její technologie měly sloužit sabotáži a špionáži. Čínský velvyslanec v Německu Wu Kchen v té souvislosti včera připomněl, že němečtí výrobci zodpovídají za čtvrtinu z 28 milionů aut, která byla loni v Číně prodána.

„Mohli bychom jednoho dne říci, že německá auta, která dovážíme, už nejsou bezpečná, neboť jsme se mezitím dostali do pozice, kdy můžeme vyrábět naše vlastní?“ ptá se velvyslanec. „Ne, to by byl ryzí protekcionismus.“

Jedná se o první náznak možných konsekvencí, které může zákaz Huawei v Evropě mít na její automobilový vývoz do Číny. V Česku Huawei působí od roku 2003. Na rizika spjatá s jejím technologiemi upozorňuje například loňská zpráva Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). NÚKIB ji má společně s některými dalšími čínskými firmami za bezpečnostní riziko. Prezident Miloš Zeman minulý týden označil zprávu za poplašnou a nařknul NÚKIB z podvádění české vlády.

Na český automobilový sektor by nepříznivě dolehlo jak omezení vývozu německých aut do Číny, tak samozřejmě omezení vývozu aut českých. Na dobré vývozní kondici německého trhu jsou závislí mnozí čeští automobiloví subdodavatelé. Přitom Čína je klíčovým odbytištěm pro přímé dodavatele typu Škoda Auto, která tam loni prodala 340 tisíc vozů, meziročně o 4,5 procenta více. V příštích pěti letech plánuje Škoda, součást německého koncernu Volkswagen, investice a rozšíření výroby v Číně mj. také na elektrické automobily.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND