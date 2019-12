Vyplácí se vyrazit na vánoční nákupy do zahraničí? Kdy, kde a jak letos využívat vánočních a povánočních sleva výhodných nákupů

1) Co se vyplatí koupit nyní? A proč?

Moc toho není. Prodejci už 23. nebo 24. prosince zahájí slevy u řady druhů zboží, od oblečení po elektroniku. Elektronika ale zlevňuje prakticky neustále a její povánoční zlevnění nebude tak citelné jako třeba u oděvů. Takže pořízení elektroniky už před Vánoci je – vzato kolem a kolem – celkem v pořádku, protože je třeba připočíst obtížně vyčíslitelný „výnos“ z obdarování bližního a jeho či její radosti přímo pod stromečkem. O tento „výnos“ se darující nákupem po svátcích pochopitelně připravuje.

2) S koupí čeho se naopak může vyplatit počkat na začátek ledna?

Například s nákupem oděvů či obuvi. Skutečné slevy mohou být po Vánocích u těchto druhů zboží až sedmdesátiprocentní. Oblečení je tedy výhodnější nakupovat po svátcích, v případě kosmetiky, mobilů či elektroniky je to výhodné také, ale už ne tolik jako v případě oblečení. Také se vyplatí počkat s nákupem alkoholu, u něhož k výrazným slevovým akcím dochází zpravidla až mezi svátky, tedy po Vánocích, ale ještě před Silvestrem.

3) Jsou lednové slevy/povánoční výprodeje skutečně tak výhodné?

V řadě případů ano. Jsou dokonce mnohdy výhodnější než předvánoční slevové akce typu Black Friday nebo Cyber Monday, ovšem záleží na druhu zboží. Výrazné slevy jsou například u oblečení. Záleží také na tom, jak se prodejcům vydařila předvánoční sezóna. Čím pro ně byla horší, tím níže musí zpravidla se slevami jít koncem prosince a během ledna. Může se proto vyplatit průběžně sledovat už před Vánoci, jak se prodejcům daří zboží prodávat. Pokud budou signály o tom, že se jejich očekávání nenaplňují, tím spíše se vyplatí počkat na období po svátcích. Letošní předvánoční sezóna je zatím z hlediska prodejců víceméně úspěšná, v souladu s jejich očekáváním.

4) Má smysl třeba zajet nakoupit ještě teď dárky např. do Rakouska či Německa?

A co povánoční výprodeje v těchto zemích?

V Polsku se může vyplatit nákup oblečení či potravin, platí to ovšem zejména pro Čechy, kteří to mají do Polska celkem blízko, takže neutratí tolik za dopravu. Jihočechům nebo Jihomoravanům se zase vyplatí nákup v Rakousku, například potravin. Navíc si vychutnají, třeba ve Vídni, atmosféru tamních trhů, jež je pověstná. Stejně jako atmosféra trhů německých, ať už toho v Drážďanech, Norimberku či třeba Řezně nebo Pasově. Tak jako v jiných částech roku může našinec v Německu či Rakousku natrefit na cenově výhodnější nabídku zboží, zejména po zahrnutí jeho kvality, ať už se jedná o oblečení či potraviny. Slevy se vyplácí podobně jako v Česku. Takže i v Německu nebo Rakousku například po Vánocích výrazněji zlevní oděvy než elektronika nebo kosmetika



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND