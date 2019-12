Hypotéka vs. vlastní úspory? Jaké otázky je dobré si zodpovědět než vyplníte žádost o úvěr?

Snaha zadlužit se co nejméně k tomu svádí – rozpustit část vlastních úspor v rámci investic do bydlení. Snížení splátky hypotéky se vám však může následně výrazně prodražit. Nebojte se ponechat si volné peníze k dispozici a žádost o hypotéku na vyšší částku, skutečně se to může vyplatit!

Kolik mi zůstane v pohotovostní finanční rezervě?

Platí, že v pohotovostní finanční rezervě byste měli držet částku odpovídající 3–6 měsíčním výdajům. Pokud hypotéka znamená nárůst vašich měsíčních výdajů, měli byste adekvátně navýšit pohotovostní finanční rezervu. Naopak, je hazardem část pohotovostní finanční rezervy použít na financování investic do vlastního bydlení, kdy se „zbavíte“ části úspor abyste mohli čerpat o několik set tisíc korun nižší úvěr.

Nemohou mi úspory pomoc k nižší úrokové sazbě?

Nižší splátky hypotéky můžete dosáhnout na jednu stranu tím, že požádáte o nižší částku, tj. rozpustíte část svých úspor, ale také tím, že k bance poskytující úvěr převedete své volné finanční prostředky. Pro banku se tímto způsobem stanete „VIP“ zákazníkem, kterého odmění nižší úrokovou sazbou. Tímto krokem získáte nižší splátku hypotéky a neohrozíte hladký chod své domácnosti v případě neočekávaného výdaje, protože vám na jeho financování zůstanou peníze v pohotovostní finanční rezervě.

Kolik opravdu ušetřím tím, že použiji své finanční prostředky?

Nezapomeňte, že peníze zaplacené na úrocích hypotéky si lze odečíst od základu daně. Na druhou stranu, své volné peníze jste schopni zhodnocovat. Nekalkulujte tedy s čísly, kdy za úspory považujete pouze rozdíl ve výši splátky hypotéky, zohledněte i fakt, že část peněz „získáte zpátky“ díky odpočtu od základu daně či skrze zhodnocení na termínovaných vkladech či konzervativních podílových fondech apod.

Jaké jsou další výdaje spojené s hypotékou?

Následné investice do vybavení nově koupené nemovitosti, odměny právníkům, realitní kanceláři apod., vedlejší náklady spojené s investicí do nového bydlení mohu snadno přesáhnout desítky tisíc korun. Zkuste odhadnout výši těchto nákladů a řešte otázku jejich financování. Pokud vám v pohotovostní finanční rezervě nezbude dost peněz či ji úplně vyčerpáte, hrozí vám, že si na tyto vedlejší náklady budete muset půjčit skrze drahý spotřebitelský úvěr. Peníze zaplacené na úrocích ze spotřebitelského úvěru si neodečtete od základu daně.