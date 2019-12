Akcie: Potřebujeme recesi?

Investoři, kterým se nelíbí, že akcie posilují i bez podpory fundamentů a táhnou je pouze levné peníze z centrálních bank a emoce, čekají na recesi. To proto, aby si mohli po následném propadu trhu koupit akcie ve slevě. Nakonec se té recese ovšem ani nemusejí dočkat.

V průběhu růstu cen amerických akcií, který trvá od března 2009, došlo v USA k šesti dvouciferným procentuálním korekcím, z čehož nejhlubší byla ve čtvrtém kvartálu 2018, kdy akcie ztratily 19 %. Od té doby jsme se výraznějšího pádu nedočkali, mnoho investorů tak čeká na další příležitost.

Ti, kteří čekají na recesi, se však nemusejí dočkat. I když jde o přirozenou součást ekonomického cyklu, nemusí vždy předcházet větším poklesům trhu. Od roku 1928 se na akciovém trhu vyskytlo 53 dvouciferných korekcí, tedy přibližně jedna za půldruhého roku. Z těchto 53 případů bylo jen 20 medvědích trendů (-20 % a více), ty tedy nastávají v průměru jednou za 4,5 roku.

33 dvouciferných korekcí nastalo mimo recese, přičemž 6 z 20 zmiňovaných medvědích trendů se vyskytlo také v době růstu ekonomiky. Jedním z nejextrémnějších případů bylo černé pondělí v roce 1987, kdy akcie ztratily za den přes 20 % a více než 30 % za týden. Ekonomové sice očekávali depresi, ta se ale nakonec nedostavila a v následujících pěti letech akcie zhodnotily o více než 120 %.

Je také zajímavé se podívat, jak vypadají korekce spojené s recesí a ty mimo období poklesu ekonomiky.

Trhy jsou v průběhu recesí poněkud více "mimo kontrolu", takže propady bývají výraznější a delší. Průměrný medvědí trend mimo recesi znamenal ztrátu 30 % a trval 273 dnů (od vrcholu k minimu). Průměrný medvědí trh, ke kterému došlo zároveň s recesí, znamenal ztrátu více než 40 % a trval téměř 400 dnů.

Problém pro investory je, že předem nevědí, která možnost nastane. Propady v průběhu recese sice zpětně působí jako skvělé nákupní příležitosti, ale v době, kdy to vypadá, že se celá ekonomika řítí do pekla, to tak investoři nevnímají. V období recese navíc mnoho lidí přichází o práci a ani podnikatelský sektor a spotřeba nefungují dobře, takže bývá problémem samotný kapitál potřebný k investování. Můžeme si každopádně být jistí, že příští pokles bude zkouškou připravenosti investorů.