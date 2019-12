Fotovoltaika a ŠKODA AUTO aneb nová rozsáhlá 8,5 MW elektrárna

Neoficiální místní zprávy totiž zmiňují, že závod v Chakanu v Púně přeruší v polovině prosince na měsíc svou produkci. Dojít má k upgradu linek v souvislosti s novými produkty, resp. pro platformu MQB A0 IN. Nicméně obdobně jako v Číně se koncern také v Indii potýká s poklesem poptávky. Na měsíc zde došlo k přerušení výroby již od poloviny října do poloviny listopadu. Uvést lze, že v minulém měsíci se v Indii samotných vozů ŠKODA prodalo 1300, tedy meziročně o 8,1 % méně.

Elektrárna na střeše svařovny

Na 25 770 fotovoltaických modulů umístěných na 63 tis. m² střešní plochy představuje instalovaný výkon 8,5 MW. Ročně by tento solární park, vystavěný s partnerem Amp Energy, měl vyprodukovat na 12,2 mil. kWh energie. To by mělo pokrýt až 15 % celkové spotřeby energie v závodě a snížit tak roční produkci CO 2 při výrobě o více než 9 tis. tun.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva indické společnosti ŠKODA za oblast výroby a logistiky, k tomu dodává: „V celosvětovém měřítku pracujeme na dosažení uhlíkově neutrální výroby do roku 2030. Se zprovozněním nové střešní solární elektrárny v závodě v Púně přispíváme i v Indii k trvale udržitelnému rozvoji a ukazujeme tím současně smysl pro zodpovědnost.“



ŠKODA také uvedla, že v indickém závodě se například pracuje i na tom, aby v budoucnu nevznikal žádný odpad, který se likviduje na skládkách. Závěrem také možno dodat, že v Indii zmiňovaný závod ŠKODA vznikl vlastně letos sloučením tamních 3 koncernových společností.