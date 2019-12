Až 1000 Kč navíc: Voda zdraží v roce 2020 nejvíc za několik let. Zdražení čeká Příbram, Brno, Ostravu, Kladno, Prahu a další města.

Vodárenské firmy přiznávají, že do renovace sítě v posledních letech příliš neinvestovaly. Téměř tři miliony Čechů jsou napojeny na nevyhovující kanalizaci nebo na vodovod, který potřebuje modernizaci. Třeba v Praze jsou potrubí stará i sto let.

Vláda přitom letos v lednu vyrazila do boje za levnější vodu. Od května 2020 se tak sníží DPH na vodné a stočné z 15 na 10 procent. Jen někde se to ale promítne do cen pro domácnosti. Za posledních pět let zdražila voda už o pětinu.

Voda zdražuje dlouhodobě takovým tempem, že spousta rodin má problém poplatky vůbec uhradit. Dlouhodobá statistika ukazuje, že cena za vodu se stane jednou z nejvyšších položek za provoz domácnosti.





Zastupitelé schválili, že od příštího roku se bude do vodohospodářského majetku investovat 49 milionů korun oproti původním 27 milionům. Tím může dojít ke zdražení vodného a stočného pro obyvatele Příbrami z původních 76 korun za m3 na 92 korun za m3. Proč tak vedení města a zastupitelé rozhodli, vysvětluje starosta Jan Konvalinka. Musí být zdražení opravdu tak velké a skokové, kdo na tom vydělá a nedala by se situace řešit jinak? Jak to vidí bývalý starosta města Josef Vacek, který tento krok označil za sociálně necitlivý? To a ještě více se dozvíte v naší reportáži.

Řada měst a obcí plánuje od nového roku také změny v platbách za svoz komunálního odpadu. Jedno z nejvyšších zdražení čeká obyvatele Plzně. Ceny se ale budou zvedat i v Pardubicích nebo Olomouci. Podrobnosti o cenách v našem speciálu.

