Denné zhrnutie: Čína potvrdila obchodnú dohodu

Akciové indexy v Európe a USA sa obchodujú v zelených číslach, no dnešný deň bol pre akciové indexy pomerne volatilný. Pozitívnu náladu na trhoch narušilo pesimistické vyjadrenie prezidenta Trumpa ohľadom obchodnej dohody. Neskôr čínsky vice premiér potvrdil dosiahnutie dohody, aj keď nie všetky podrobnosti boli zverejnené. Opäť sa vynorili na trhoch známky neistoty ohľadom vzťahov medzi dvoma najsilnejšími ekonomikami.

Akciové indexy síce zaznamenali po komentároch prezidenta Trumpa pokles, no stále sa obchodujú v zelených číslach. Investori očakávajú ďalšie podrobnosti ohľadom obchodnej dohody, a teda aj to, či skutočne dôjde k odstráneniu ciel. Obchodná vojna tak stále ostáva otáznikom číslo jedna a bude určovať smer na akciových trhoch aj budúci týždeň. V prípade pozitívnych správ by sa však US500 mohol pokúsiť testovať psychologickú hranicu 3200 bodov. Prvá dôležitá úroveň supportu sa nachádza na hladine 3160 bodov. Zdroj: xStation5