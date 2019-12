Snad optimismus z dohody na trzích vydrží do příštího týdne; čeká nás převážení indexů, zasedání ČNB a zajímavá makročísla

Uplynulý týden byl doslova nabitý významnými událostmi jako zasedání Fedu a ECB, předčasnými parlamentními volbami ve Velké Británii a dalším posunem v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Fed a ECB své monetární politiky nezměnily. Rovněž komentáře neobsahovaly výrazně nové impulzy. Zmínit můžeme novou šéfku ECB, Lagardeovou, která uvedla, že chce změnit strategii ECB do jednoho roku a více se zaměřit na otázky týkající se životního prostředí. Čtvrteční předčasné parlamentní volby ve Velké Británii potvrdily předchozí průzkumy a drtivé vítězství doslova urvala konzervativní strana v čele s dosavadním premiérem Johnsonem. Tento scénář zreálňuje faktický brexit s dohodou do konce ledna 2020. Reakce na potvrzení vítězství Johnsona byla pozitivní. Kladné vyznění celého týdne ještě umocnil Donal Trump, který zatweetoval, že se blíží „velká“ dohoda s Čínou. To by mělo znamenat, že v neděli nedojde mimo jiné k uvalení nových cel na spotřební zboží z Číny. Výše zmíněné faktory pozvedly americké akciové indexy na nová historická maxima. Index S&P 500 vykázal za týden +0,8 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 +1,3 % t/t. Domácí index PX vykázal růst o 0,2 % t/t na 1093 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali například dění kolem Monety. Ta oznámila, že podepsala s Wüstenrot & Württembergische smlouvu o koupi stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot v Česku za 180,4 mil. EUR (zhruba 4,6 mld. Kč). Zpráva navazuje na dřívější oznámení o získání exklusivity pro jednání. Moneta uvedla, že akvizici bude financovat z přebytku vlastního kapitálu a z volné likvidity. Již dříve management uvedl, že by zmíněná transakce neměla ovlivnit plánovanou dividendu tohoto roku 6,65 Kč (8,1% hrubý div. výnos). Titul zakončil páteční seanci na 84,55 Kč (+0,5 % t/t).

Kofola oznámila, že koupí 100% podíly ve výrobcích minerálních vod Karlovarská Korunní a Ondrášovka. Dokončení transakce očekává v 1H20. Korunní a Ondrášovka měly loni tržby dohromady 850 mil. Kč a zisk EBITDA 110 mil. Kč, nicméně cenu akvizice těchto společností Kofola neuvedla. Podle Kofoly je smyslem akvizice hlavně rozšířit nabídku domácích minerálních vod ve svém portfoliu. Podmínkou dokončení transakce je souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí o akvizici je podle nás v souladu s deklarovanými cíli managementu. Akcie zakončila týden na 282 Kč (-0,7 % t/t).

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček pro tisk uvedl, že zvažuje posunutí zahájení plánované aukce nových kmitočtů o 3-4 měsíce. Dosud bylo plánováno, že by aukce mohla začít v lednu 2020. Důvodem má být přepracování podmínek soutěže tak, aby byly více atraktivní pro potenciálního nového hráče. Přepracování podmínek pro zvýšení možnosti vstupu nového hráče bychom vnímali lehce nepříznivě pro stávající operátory včetně O2 CR, protože by se zvyšovala šance na zostření konkurenčního prostředí. Nicméně to však i naznačuje, že aktuální zájem zřejmě není dle představ ministerstva. Akcie O2 CR zakončily páteční seanci na 234,5 Kč (-1,1 % t/t).

Sazka Group podepsala dohodu se společností Novomatic o koupi 17,19% podílu v rakouské společnosti Casinos Austria (CA). V současné době Sazka vlastní v CA již 38 % a po uzavření transakce tak získá přibližně 55 % akcií společnosti. Druhým největším akcionářem je s 33 % rakouský stát. Novomatic si nadále ponechá 11% podíl v provozovateli rakouské loterie (Österreichische Lotterien), který je majoritně vlastněný právě firmou CA. Bližší podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie PMČR (+5,4 % t/t na 15240 Kč). Philip Morris ČR se obešel bez výraznějších informací. Domácí vláda pouze uvedla, že bude i do budoucna přicházet s dalším zvýšením spotřebních daní na tabák v případě, že poroste celková cenová hladina. Toto prohlášení není pro trh novinkou. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie O2 CR (-1,1 % t/t na 234,5 Kč). Ministr průmyslu a obchodu uvedl, že nevylučuje oddálení zahájení plánované aukce nových kmitočtů z tohoto ledna o 3-4 měsíce. Důvodem má být změna podmínek aukce, aby byly atraktivnější pro potenciálního nového hráče. Potenciál zvýšení konkurence na domácím mobilním trhu je rizikem pro stávající hráče. Navíc technicky k 13. 12. skončil dosavadní program odkupu vlastních akcií a nový začne platit až od 1. 1. 2020. Po dalších 14 dní tak na trhu bude chybět sama společnost jako dodatečná poptávka po akciích.

Výhled na příští týden

Očekáváme, že pro příští týden by měla vydržet pozitivní nálada, pokud se potvrdí odsun či zrušení zavedení plánovaných cel na dovážené čínské spotřební zboží od neděle 15. 12. Informace byly ještě během pátku poněkud zmatené s tím, že Trump tweetoval o špatné interpretaci tisku, ale čínská strana potvrdila, že kontext první fáze obchodní dohody je hotov včetně odsunutí zmíněných cel. Naopak pokud by i přes všechny dosud relativně pozitivní informace mělo dojít k zavedení nových cel, tak by to pro trh znamenalo prodejní signál.

V týdnu se ještě zaměříme na páteční převážení indexů FTSE, CECE a Eurostoxx, které vždy přináší zvýšené objemy a možnou volatilitu cen. V rámci těchto převážení dojde k zařazení Avastu do indexu Stoxx Europe 600. Očekávali bychom pozitivní odezvu trhu. I když v těchto případech jsou již většinou investoři na danou změnu předem připraveni.

Ve čtvrtek proběhne poslední letošní zasedání ČNB. Změna sazeb se neočekává pravděpodobně s odvoláním na dění v evropské ekonomice s akcentací Německa.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní průmyslovou produkci (oček. +0,8 po -0,8 % m/m) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu (oček. beze změny 99,2 bodu m/m). V Německu se zaměříme na středeční indexy IFO, které by měly přinést mírné zlepšení ve všech kategoriích. V Číně se zaměříme na pondělní průmyslovou produkci (oček. 5,0 po 4,7 % m/m).