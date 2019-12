Čína a následně i Trump potvrdili dílčí dohodu v celní válce, sója vzrostla. Nejistota v jisté míře přetrvává, ale i tak jde o průlom, příznivý i pro Česko

Čína dnes odpoledne středoevropského času potvrdila, že se se Spojenými státy dohodla na znění dílčí obchodní úmluvy obou zemí. V podstatě je tím završeno dojednávání první fáze této úmluvy, která má podle čínské strany devět oddílů. Přičemž by měly následovat dvě další fáze. Fáze druhá, která ale bude náročnější na vyjednávání, by podle tweetu amerického prezidenta Donalda Trumpa měla začít „okamžitě“, nebude se tedy čekat na povolební čas.

Dojednaná první fáze úmluvy se týká ochrany duševního vlastnictví, problematiky vynuceného technologického transferu, obchodu s potravinami a zemědělskými produkty, ale pokrývá také otázky peněžní a finanční a ty týkající problematiky zvýšení transparentnosti, zvýšení objemu vzájemného obchodu či řešení vzájemných právních sporů. Neměla by tedy být čistě jen o zvýšení objemu dovozu americké zemědělské produkce do Číny, jak se někteří obávali. Pokrývá širší okruh oblastí, byť je otázka, do jaké hloubky. Otázkou také je, do jaké míry mění současný stav.

Nejistota přetrvává v několika dalších oblastech, takže trhy zatím stoprocentně spokojeny nejsou.

Spojené státy se podle čínské strany v rámci dohody zavázaly nezavádět tuto neděli, 15. prosince, další sadu cel. Trump to v následném tweetu potvrdil. Čína tedy ani nepodnikne odvetu, v podobě zavedení protiopatření. Obě strany se ale rozchází v tom, v jakém rozsahu sníží nyní platná cla. Peking tvrdí, že část Trumpem zavedených cel by měla být odstraněna, zatímco Trump hovoří o redukci jejich podstatné části.

Čína výrazně navýší dovoz zemědělské produkce z USA, ačkoli objem zatím nespecifikovala. Spojené státy podle Pekingu odstraní cla na čínské zboží postupně, v několika fázích.

Termínové kontrakty na sójové boby v reakci vzrostly o zhruba dvě procenta. Zlato smazalo své předchozí zisky. Vzrostly také termínové kontrakty na kukuřici, pšenici, bavlnu nebo vepřové v USA.

Nyní se hledá datum, kdy by mohla být dílčí obchodní úmluva podepsána.

Navzdory přetrvávající jisté míře nejistoty je možné hovořit o průlomu v obchodní válce, která se od začátku roku 2018 zatím postupně stupňovala. Dílčí dohoda znamená alespoň částečné oteplení vztahu svou nejsilnějších ekonomik světa, které by v roce 2020 podpořilo globální hospodářský růst a rozjasnilo vyhlídky řady hospodářství v čele s těmi, jejichž dobrá kondice je vysoce závislá na plynulosti mezinárodního obchodu, jako je třeba ekonomika německá, ale jistě i česká.

Růst amerických akcií včera vedl k tomu, že celosvětový akciový index MSCI All-Country dosáhl svého nového dějinného maxima. Překonal tak dosavadní rekord z ledna 2018. Růst výnosu amerických dluhopisů zase způsobil, že index amerických finančních titulů S&P Financial se dostal nad úroveň, na které historicky dosud nejvýše uzavíral, a to už v květnu roku 2007.

Včerejškem tak na trzích v USA svým způsobem definitivně odezněly poslední ponuré tóny globální finanční krize z přelomu desetiletí. Právě finanční odvětví, tedy tituly ze zmíněného indexu S&P Financial, bylo až do včerejška posledním, které dosud zcela nekorigovalo svoji ztrátu z krizových let 2007 až 2009.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND