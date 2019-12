Kofola kupuje společnosti Karlovarská Korunní a Ondrášovka (Komentář k firmě)

Nápojářská skupina Kofola oznámila, že kupuje 100 % podíl ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o. a 100 % akcií společnosti Ondrášovka. Cena transakce nebyla zveřejněna. Transakce podléhá schválení regulátora (ÚOHS). Dokončení se plánuje v první polovině příštího roku.

Obě dvě akvírované firmy měly dohromady roční tržby 850 mil. CZK a zisk EBITDA 110 mil. CZK. Což odpovídá 12 % a 11 % reportovaných čísel Kofoly. Ale je třeba připomenout, že toto jsou čísla bez případných synergií, které se dají očekávat.

Transakce bude financována kombinací vlastních zdrojů a bankovního dluhu. Dá se předpokládat, že zadlužení vzroste. Současné zadlužení, měřené ukazatelem čistý dluh / EBITDA, reportované u příležitosti výsledků za 9M 19 bylo 2,6x. Po transakci by nemělo přesáhnout hodnotu 3,5x (bankovní podmínka). Po uzavření by transakce neměla vyžadovat podstatné investiční náklady (CAPEX). Navíc Kofola potvrdila dividendovou politiku, kdy by měla vyplácet 60 % konsolidovaného čistého zisku.

Pozitivně vnímáme, že Kofola podstatně zvýší svůj tržní podíl v prémiovém segmentu balených vod. Vzhledem k tomu, že Kofola potvrdila svou dividendovou politiku, je také pozitivní, že akvizice neovlivní výši vyplácené dividendy. Navíc bychom čekali, že Kofola dokáže realizovat synergické efekty např. v oblasti administrativy, prodejů a managementu. Kofola může dále využívat svých distribučních kanálů. Celkově nám akvizice zapadá do strategie Kofoly a hodnotíme transakci pozitivně.

Předpokládáme, že regulátor transakci schválí.