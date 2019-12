Investoři dostali bohatou vánoční nadílku (13.12.2019)

"Burzy po celém světě rostou. Investoři oslavují, že došlo k průlomu při vyjednávání kolem obchodních válek a Boris Johnson dostal silný mandát k dokončení brexitu. Tyto zprávy byly navíc podpořeny Americkou centrální bankou (Fed) a Evropskou centrální bankou, které budou příznivou měnovou politikou podporovat růst trhů," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na trzích panuje euforie. Akciové indexy po celém světě rostou. Investoři dostali dva vytoužené vánoční dárky. Tím prvním je zpráva, že se Spojené státy dohodly s Čínou na podmínkách obchodní smlouvy. Díky tomu by již brzy mohla být dokončena první fáze vyjednávání kolem obchodních válek, což by přineslo silný růstový impuls pro celou globální ekonomiku.



Druhý dárek dostali investoři od voličů ve Spojeném království. Ti odmítli krajně levicový program Labouristické strany a dali silný mandát Borisi Johnsonovi, aby dokončil odchod Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tím bude ukončena dlouhodobá nejistota, která bránila rozvoji investic.





Přestože k definitivnímu ukončení obchodních válek a dotažení brexitu bude třeba ještě mnoha obtížných vyjednávání, budoucí směr v obou klíčových záležitostech je jasně vytyčen. To by mohlo vést k ekonomickému rozvoji a růstu trhů. Investoři v reakci na tento vývoj zvýšili poptávku po akciích, což vedlo k růstu burzovních indexů.



Pouze za dnešek si akciový index Hang Seng v Hongkongu připsal 2,57 procenta. Japonský index Nikkei 225 posílil o 2,55 procenta a index Shanghai Composite v Číně vzrostl o 1,78 procenta. V Evropě se stále obchoduje. Pro tuto chvíli si index FTSE 250 v Británii připisuje 4,33 procenta, index Euro Stoxx 50 v eurozóně 1,31 procenta a německý index DAX 1,21 procenta. Pozitivní nálada se pravděpodobně přesune i do Spojených států.