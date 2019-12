Schůzka FOMC: Powell si strategicky nechal pootevřená dvířka

Prosincová schůzka nepřinesla žádné velké změny. Úrokové sazby zůstaly stejné a Fed jen zopakoval svůj názor, že ekonomika šlape podle plánu. Během následné diskuse byl velkým tématem nedávný vývoj na repo trhu.



Jak účastníci trhu všeobecně očekávali, na prosincové schůzi FOMC Fed jednomyslně odhlasoval, že úrokové sazby zůstanou nezměněny. Základní úroková sazba zůstává v rozmezí 1,5 - 1,75 % a úroková sazba z nadměrných rezerv na úrovni 1,55 %. Největší změnou v prohlášení FOMC byla zmínka, že současné směřování monetární politiky odpovídá udržitelnému rozvoji ekonomických aktivit, silnému trhu práce a inflaci kolem 2 %. Navíc z prohlášení zmizely odkazy na nejistotu ohledně výhledů do budoucna. Během tiskové konference zdůraznil předseda Powell zejména to, že budou ze smlouvy USMCA odstraněny nejasnosti týkající se obchodu (dohodu ohledně nahrazení obchodní smlouvy NAFTA už Demokrati v Kongresu schválili).



Úrokové sazby tedy zůstávají v původní výši, a tak bodové digramy padají a napovídají, že ani v roce 2020 nedojde k žádné akci. Tak jako v září i teď Fed očekává jedno zvýšení sazeb v roce 2021 a další v roce 2022. Zároveň znovu opakuje, že jeho přístup je založen na dostupných údajích, a jedním dechem dodává, že žádný z faktorů nemá vliv na monetární politiku.



Jedním z nejzajímavějších aspektů schůzky FOMC bylo vydání nejnovějšího souhrnu ekonomických projekcí SEP (Summary of Economic Projections). Prognózy HDP ani inflace se nezměnily a odpovídají narativu trhu (inflace pod 2 % a nižší růst). Míra nezaměstnanosti pro rok 2020 spadla na 3,5 %, tedy na úroveň, kde je patrné zpomalení na trhu práce, oproti dříve předpovídaným 3,7 %.



Stručně řečeno si FOMC myslí, že je americká ekonomika v dobrém stavu a pokud se nestane něco neočekávaného, je současná monetární politika v pořádku.



Diskuse o nejnovějším vývoji na repo trhu

Jedním z největších témat následné diskuse byl nejnovější vývoj na repo trhu a růst bilance Fedu. Za necelé tři měsíce dokázal chaos na repo trhu úplně anulovat efekt kvantitativního uvolňování za celý rok 2019.



Předseda Powell se držel svých předchozích prohlášení. Potvrdil, že má plnou důvěru v další vývoj na repo trhu, a zmínil také pozitivní dopady intervence Fedu. Dodal však, že vyhodnocení efektu mechanismu standing repo facility vyžaduje čas. Zároveň naznačil, že trh v posledních měsících fungoval dobře a současné tlaky se dají zvládnout.



Tento názor ovšem nesdílejí všichni účastníci trhu. V situaci, kdy repo sazby dosáhly téměř 4 %, jsou totiž rostoucí náklady vnímány jako varovný signál toho, že je s monetárním převodovým mechanismem něco v nepořádku.



Někteří z nich navíc očekávají, že se obtíže s koncem rok ještě zhorší, což není v tomto období nijak neobvyklé, což uznává i Powell. Evidentně si tak nechal pootevřené dveře, přinejmenším v krátkodobém horizontu, aby mohl v případě potřeby nakoupit další cenné papíry.



Výhled do budoucna

To však na našem názoru nic nemění. Pořád jsme přesvědčeni, že je Fed ohledně výhledů do budoucna nemístně optimistický. Podle nás zůstává pravděpodobnost snížení sazeb v prvním pololetí roku 2020 i nadále vysoká. Americká ekonomika už neroste takovým tempem jako před rokem a riziko poklesu je i nadále nezanedbatelné (obchodní válka, zpomalení čínské ekonomiky, problémy s financováním apod.). Lze tedy očekávat, že americký výrobní sektor zůstane i v nadcházejících měsících oslabený, což pravděpodobně donutí Fed přehodnotit znovu bilanci rizik.

O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.