Třetina Čechů vyráží na adventní trhy do zahraničí. 40 % z nich ale bez cestovního pojištění

Adventní trhy v zahraničí si Češi oblíbili. Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu na ně občas vyráží celá třetina Čechů, každoročně pak každý desátý. Nejraději jezdí do Německa a Rakouska. Téměř 40 % z nich ale opomíjí cestovní pojištění. Přitom i jednodenní cesta do zahraničí je stejná jako každá jiná cesta mimo ČR a má svá rizika.

Kolik Čechů vyráží na adventní trhy do zahraničí



Kam nejraději jezdí

Nejvíce Čechů vyráží na adventní trhy do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. Nejpopulárnějšími městy pak jsou Drážďany, Vídeň, Krakow a Bratislava.

Téměř polovina vyrazí bez pojištění

„40 % Čechů se na tyto cesty nepojišťuje, neboť si myslí, že na jednodenní cestu za hranice to není potřeba. Tím se ale dopouští zásadní chyby,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Často se také spoléhají jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC kartu). Tento typ pojištění ale neobsahuje asistenční službu ani převoz zpět do ČR. EHIC kartu lze uplatnit pouze ve státem provozovaných lékařských střediscích, nikoli v soukromých klinikách a také je nutné počítat se spoluúčastmi za léčení a léky. „Průkazka zdravotní pojišťovny je platná v zemích Evropské unie pouze do té míry, do jaké mohou tamní občané čerpat péči z veřejných zdrojů,“ shrnuje Vlastimil Divoký. Ukázkovým příkladem, kdy EHIC nestačí je případ klienta, který na vánočních trzích ve Vídni uklouzl na zledovatělé dlažbě a utrpěl poranění hlavy. V nemocnici musel zůstat přes noc na pozorování a druhý den ho sanitka převezla zpět do Prahy. Náklady na léčení a transport se vyšplhaly na 48 tisíc korun.

Problém nastává i v případě, kdy způsobíme škodu třetí osobě, kterou u komerčního cestovního pojištění kryje pojištění odpovědnosti. EHIC karta tyto náklady ale opět nekryje. „V loňském roce jsme řešili případ, kdy sedmiletý chlapec shodil na trzích v Budapešti stojan s ručně vyráběnými vánočními ozdobami a způsobil škodu za 380 eur. Bez pojištění odpovědnosti by celou částku museli uhradit rodiče ze svého,“ říká Vlastimil Divoký.

Cestovní pojištění ale myslí i na osobní věci a majetek. Vánoční trhy totiž často bývají rájem pouličních zlodějů a kapsářů. „Letos jsme již řešili případ z Bratislavy, kde byl u stánku s občerstvením okraden český turista. Zloděj mu z příruční tašky odcizil mobilní telefon za 23 tisíc korun,“ říká Vlastimil Divoký.