Centropol: Zákazník je středobodem našeho zájmu

Posílení ochrany spotřebitelů je cílem Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu, na jejíž finální podobě se před pár dny dohodli klíčoví dodavatelé energií s ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Energetickým regulačním úřadem a Českou obchodní inspekcí. Dokument je závazný pro všechny signatáře.

“Z Deklarace máme radost, hrdě se k ní hlásíme. Myslím, že je to jeden z nejlepších počinů účastníků trhu za poslední léta. Jestliže se chceme hrdě hlásit k odvětví, ve kterém pracujeme, musíme udělat mnohem více pro zákazníky, jejich spokojenost musí být středobodem našeho zájmu,” říká Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol, jednoho z hlavních iniciátorů vzniku Deklarace.

Deklarace jde podle něj správným směrem, navíc podpoří poctivé a profesionální dodavatele a pomůže ukázat prstem na ty, kteří obraz trhu kazí, tedy na tak zvané šmejdy. Energie je ale trochu složité, těžko uchopitelné zboží, cesta k zákazníkově spokojenosti není úplně jednoduchá. Podle Pospíšila je nejdůležitější, aby zákazník měl jistotu, že se s ním komunikuje plně transparentně, že smluvní podmínky jsou jasné a férové.

“Kvalitní dodavatel musí od příště převzít plnou odpovědnost za zprostředkovatele, kteří se, po hříchu, často chovají jako utržení ze řetězu. Kdo si takové lidi nebude schopen uhlídat, bude ze seznamu signatářů nemilosrdně vymazán,” upozorňuje Pospíšil.

Jednodušší přechody zákazníků

Hodně to bude na samotných dodavatelích, aby měli detailní přehled o tom, kdo s nimi spolupracuje. A stejně tak musí podle Pospíšila vědět, jak tito partneři komunikují s potenciálními zákazníky. Mimo to budou signatáři Deklarace společně se státními institucemi pracovat na zřízení registru a certifikování zprostředkovatelů. Tuto práci totiž nemůže dělat každý.

Zjednoduší se i přechody zákazníků mezi jednotlivými dodavateli. Zákazník se nesmí stát rukojmím pletichaření a podpásovek, které si obchodníci mezi sebou rozdávají. Nikdo nesmí nikoho u sebe držet násilím prostřednictvím nesmyslných sankcí a jiných úskoků. Zákazník musí mít mnohem větší prostor pro projev svobodné vůle. V konkurenci tak obstojí ti dodavatelé, kteří zákazníkovi nabídnou nejlepší produkt a zaujmou ho nadstandardní péčí. Důležitá je v tomto kontextu rovněž délka závazku - kdo se připojí k Deklaraci, nemůže se zákazníkem podepsat smlouvu delší než 36 měsíců.

“Samoregulace je fajn, úplně to ale nestačí. Teď je míček na straně legislativců, kteří, a v to pevně věříme, postupy obsažené v Deklaraci co nejdříve přetaví v zákon, který bude vymahatelný a platný úplně pro všechny,” dodává Pospíšil. Když vše dopadne, jak má, samotný zákon by měl být na světě začátkem roku 2021.

Zdroj: CENTROPOL ENERGY, a. s.