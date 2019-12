Britští konzervativci volby tak úplně nevyhráli

Volby do dolní komory britského parlamentu celkově vyhráli Konzervativci natolik, že budou mít v této komoře absolutní většinu. Jejich 358 křesel (z celkových 650, tedy 55 %) znamená, že pravděpodobnost odchodu Velké Británie z EU ke konci ledna se dostala výrazně blíž 100%. Britská strana jednání o podmínkách brexitu tedy snad od nynějška bude mít jasněji v tom, co chce a co ne, ale to neznamená, že jednání se zbytkem EU budou jednoduchá.



V rámci této velké výhry ale volby přinesly Johnsonovi nemalou prohru: ve Skotsku téměř všude vyhrála Skotská národní strana, která tím pádem cítí posílený mandát k volání po druhém referendu o vystoupení Skotska z britské unie. Tato možnost se ale Johnsonovi samozřejmě hrubě nelíbí (stejně jako se lídrům EU hrubě nelíbila možnost odchodu Británie z EU).

Michal Skořepa, analytik České spořitelny