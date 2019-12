Brno: Ze Žebětína do Kohoutovic bezpečně. Městské části propojila nová cyklostezka

12. prosinec 2019

(ral) – Tři měsíce stavebních prací a 14 milionů korun si vyžádalo propojení Žebětína a horní části Bystrce s Kohoutovicemi. Pěším i cyklistům tu nyní slouží nová zhruba kilometrová cyklostezka. Dělníci dokončují poslední práce, úplně hotová bude nejpozději na svátky.

Nápad na vytvoření stezky, která by vyřešila bariéru Staré dálnice, přihlásil Oldřich Drápal do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. „Stará dálnice odděluje městskou část Žebětín od zbytku Brna a jak pro cyklisty, tak i pěší je toto místo, co se týče bezpečnosti, zcela nepřekonatelnou překážkou. Smyslem projektu bylo zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce,“ popsal Oldřich Drápal.

Projekt v hlasování získal více než 2000 hlasů a stal se absolutním vítězem Dáme na vás 2017. Vedení města se letos v létě rozhodlo vytvořenou studii využít k vlastní realizaci stezky. K uskutečnění projektu významně přispěla městská část Brno-Žebětín.

Cyklostezka v budoucnu naváže na nový obchvat Žebětína, resp. na cyklostezku, se kterou se v něm počítá.