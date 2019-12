O2 CR: Ministr průmyslu a obchodu zvažuje posunutí aukce nových kmitočtů

Včera ministr průmyslu a obchodu Havlíček pro tisk uvedl, že zvažuje posunutí zahájení plánované aukce nových kmitočtů o 3-4 měsíce. Dosud bylo plánováno, že by aukce mohla začít v lednu 2020. Důvodem má být přepracování podmínek soutěže tak, aby byly více atraktivní pro potenciálního nového hráče. Přepracování podmínek pro zvýšení možnosti vstupu nového hráče bychom vnímali lehce nepříznivě, protože by se zvyšovala šance na zostření konkurenčního prostředí. Nicméně to však i naznačuje, že aktuální zájem zřejmě není dle představ ministerstva.



