Wall Street a souboj o Bílý dům: Americkým akciím se v letech prezidentských voleb zpravidla daří

Do amerických prezidentských voleb zbývá necelý rok, ale politici, veřejnost a investoři již spekulují, jak to dopadne. Ať už bude výsledek jakýkoli, nakonec se možná budou radovat právě investoři, volby totiž akciím většinou neuškodí.

Akciový index S&P 500 je na dlouhodobém vrcholu, i když čtvrtletní zisky firem klesly o 1 %. Překonaly totiž očekávání investorů, což bylo pro akcie dobře. Na rok 2020 se očekává růst zisků firem o 10 %, což je dané možná i tím, že v roce, v němž se konají prezidentské volby, bývá růst zisků firem většinou silnější než dlouhodobý průměr.

Z historie také vyplývá, že rok před volbami se akciím daří nadprůměrně, což se letos zatím naplňuje. S&P 500 od začátku roku přidal již 25 %. Tomuto výsledku možná pomáhá i to, že trh již vyhlíží vyšší zisky v příštím roce.

Očekávaný růst zisků na úrovni 10 % v příštím roce je nad dlouhodobým průměrem (od roku 1960 okolo 8 %), ale je pod pod průměrem pro volební roky (13 %). Daňová reforma z roku 2017, která snížila daň z příjmů právnických osob, zvýšila v roce 2018 zisky firem, ale také napomohla vyšší ziskové základně pro srovnávání v letošním roce. I tak se během aktuálního prezidentského cyklu celkové zisky firem v rámci indexu S&P 500 zvýšily o 50%, což je pátý nejlepší výsledek (z celkem 15 období) od roku 1960.

Je zbytečné nyní předpovídat, ale je poměrně zřetelné, že synchronizace firemních zisků a volebního cyklu pokračuje. Je však nutné připomenout, že neexistuje důkaz o tom, že by vítězství kterékoli ze stran v prezidentských volbách pomáhalo akciím více než vítězství strany druhé.

Dalším z důvodů, proč nyní investoři stále preferují akcie, je riziková prémie u akcií (výnos indexu S&P 500 mínus výnos desetiletých státních dluhopisů USA). Nízké sazby již několik let dělají z akcií jedno z mála aktiv, která jsou schopná nabídnout zajímavý výnos. Riziková prémie je nad dlouhodobým průměrem za posledních více než 60 let a 10% růst zisků firem by ji z pohledu akciových investorů ještě vylepšil.

Jelikož úrokové sazby po celém světě v příštím roce nijak výrazně neporostou (pokud neklesnou), není důvod si myslet, že by investoři dostali silný argument pro výměnu akcií za dluhopisy. Pokud se tedy na trhu nestane něco neočekávaného, mohou se akcioví investoři připravit na další úspěšný rok. Ale kdy naposledy se děly jen očekávané věci, že?