Rozbřesk: Britští konzervativci drtivě vítězí, libra i euro posilují

Akcie zažívají příjemné časy. Geopolitická nejistota, která je sužovala po většinu tohoto roku jako by v jeho závěru pomalu vyklidila pole. Spojené státy a Čína se podle posledních zpráv mílovými kroky blíží první fázi obchodní dohody a včerejší volby v Británii mají jasného vítěze - a tím pádem i jasně narýsovanou brexitovou trajektorii pro nejbližší měsíce.

Boris Johnson zaznamenal výrazné vítězství a bude mít v novém Parlamentu většinu s převahou 74 křesel. To mu umožní pravděpodobně ještě před Vánoci schválit jeho dohodu o vystoupení z EU v Parlamentu a poslat ji následně do Bruselu, kde by ji měli schválit europoslanci. Nic by tedy nemělo stát v cestě tomu, aby Británie 31.ledna 2020 opustila EU.



Tím ovšem zdaleka není vše hotovo. Odchodem z EU pouze startuje další přechodné období. V tom v zásadě bude většina věcí fungovat tak, jako by Británie byla členskou zemí EU, a mělo by se současně dohoudnout prakticky vše důležité ohledně budoucích vztahů - od oobchodních vztahů přes bezpečnost, obranu, ochranu dat, vědeckou spolupráci až po rybolov. A nebude na to úplně dost času. Podle “rozvodové smlouvy”, kterou v nejbližších týdnech pravděpodobně schválí britští poslanci, má být vše dohodnuto do konce roku 2020. Už nyní proto hovoří diplomaté na obou stranách o tom, že se jedná o šibeniční termín.

A i proto se domníváme, že další prostor pro zisky libry je v tuto chvíli spíše omezený. Za librou také nestojí nijak silné domácí fundamenty - Británie se stále pere s poměrně vysokou vnější nerovnováhu (deficit běžného účtu přesahuje 3,5% HDP) a přetrvávající nejistota spojená s vyjednáváním v příštím roce pravděpodobně bude britskou ekonomiku držet na uzdě a neumožní Bank of England v nejbližší době pomoci libře zvyšováním úrokových sazeb…



Krom Brexitu a obchodních válek včera investoři sledovali i první vystoupení Christine Lagardové na tiskové konferenci po zasedání ECB. ECB na svém posledním letošním zasedání nic klíčového nezměnila. Sazby a program nákupu dluhopisů (APP) běží dál tak, jak jej Christine Lagardové připravil její předchůdce Mario Draghi. Dál navíc platí, že ECB nechce zvyšovat sazby dřív než uvidí inflaci „robustně“ stoupat k cíli. To podle nové prognózy, která počítá se slabším růstem, ECB nepředpokládá ani v roce 2022, kdy by měla inflace vyšplhat „pouze“ k 1,6 %. Hlavní zpráva tak zůstává stejná – nečekejte v bližší ani vzdálenější budoucnosti jakýkoliv obrat směrem k utaženější měnové politice.





TRHY

CZK a dluhopisy



Česká koruna se drží v blízkosti 25,52 jako by se v zahraničí nedělo nic podstatného. Výsledek britských voleb stejně tak jako další zisky akcií by na českou měnu mohli působit lehce pozitivně, těžko ovšem čekat, že se jí podaří proplout pod 25,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Blížící se obchodní dohoda mezi USA a Čínou a jasný výsledek britských voleb konečně přinesly volatilitu nejen na hlavní devizové trhy, ale hlavně trhy dluhopisů. Ty zažívají masivní výprodej v důsledku ukončení nejistoty na dvou frontách najednou a nesmyslně nízké úrokové sazby jdou nahoru.

Co se týká hlavních měnových párů, tak libra pochopitelně obstarala hlavní představení, když dokázala v noci posílit o 2%, neboť zisk přesvědčivé většiny ze strany Konzervativců znamená nejen dokončení brexitu, ale také příslib nových rozpočtových stimulů do ekonomiky. Pohyb libry přitom v noci strhnu i kurz eurodolaru, který atakoval hranici 1,12. Co se týká ovšem dalšího dlouhodobé posilování libry ve střednědobého pohledu, tak jsme skeptičtí a hned z několika důvodů: 1. musela by se rychle přidat se zvyšování úrokových sazeb; 2. Velká Británie stále čelí velkém deficitu běžného účtu platební bilance; 3. v pozadí stojí stále riziko vyhlášení referenda o nezávislosti Skotska; 4. uzavřít finální pobrexitovou nemusí být nakonec tak snadné jak se dnes zdá. Z výše uvedených důvodů dnešní a potenciálně další zisky libry vidime jako určité přestřelení a možná se dočkáme korekce, jež bude souviset i uzavíráním masivních dlouhých pozic vybudovaných v britské měně před volbami.