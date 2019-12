Americké maloobchodní tržby si mírně polepší (Ranní zpráva z finančního trhu)

Finanční trhy dnes budou vstřebávat vítězství britských konzervativců ve včerejších volbách i naděje na brzké uzavření dohody mezi Čínou a Spojenými státy. Z ekonomických dat nás čekají americké maloobchodní tržby, které by si ve srovnání s říjnovými výsledky měly polepšit.

Evropská rada bude dnes diskutovat brexit

Ve Spojených státech dnes budou zveřejněny maloobchodní tržby. Ty by si ve srovnání s říjnovými výsledky měly mírně polepšit. I tak to ale není důvod k žádnému velkému optimismu. Po očištění o inflaci růst maloobchodních tržeb zpomaluje. Spotřebitelská důvěra a trendy na trhu práce zůstávají sice příznivé, i tak ale mnoho prostoru pro další růst tržeb nenabízejí. Důvěra a tvorba nových pracovních míst je na svém vrcholu a v lepším případě nenaznačuje zhoršení spotřeby domácností. To se však může rychle změnit, pokud firmy začnou redukovat své plány na přijímání nových zaměstnanců. Náš výhled, že americká ekonomika v příštím roce vstoupí do recese, tak zůstává nezměněný.

Druhý den dnes bude pokračovat summit Evropské rady, prvně pod taktovkou jeho nového předsedy Charlese Michela. Na programu bude diskuze o reformě Evropského mechanismu stability a posilování bankovní unie. V obou případech budou muset lídři EU konstatovat, že za svými plány zaostávají. Jednat se bude i o brexitu a o přípravách na další jednání s Velkou Británií. Ta by po jasném vítězství Borise Johnsona v britských parlamentních volbách měla nabrat na tempu.

Britské volby vyhrála Konzervativní strana

Volby do Dolní sněmovny britského parlamentu včera vyhrála s 368 mandáty Konzervativní strana Borise Johnsona. Opoziční labouristé získali 191 křesel, Liberální demokraté 13 křesel a Skotská národní strana 55 křesel. Konzervativci tak mají v britském parlamentu absolutní většinu, což by mělo urychlit brexit a přispět ke zklidnění politické i ekonomické nejistoty. Libra reagovala posílením vůči euru o 2 % na 0,830 GBP/EUR.

Zasedání Evropské centrální banky toho včera mnoho nového nepřineslo. Vystoupení nové guvernérky Lagardové se neslo v mírně optimistickém duchu. Prognóza růstu byla revidována jen nepatrně (letošní HDP z 1,1 % na 1,2 %, HDP pro rok 2020 z 1,2 % na 1,1 %). Výrazných změn nedoznal ani inflační výhled (pro rok 2020 posun z 1 % na 1,1 %, pro 2021 z 1,5 % na 1,4 %). Příští rok se pak ECB chystá na revizi strategie měnové politiky.

A aby toho nebylo málo, Spojené státy se včera dohodly s Čínou na podmínkách dlouho očekávané obchodní smlouvy. Tu by nyní v řádu několika hodin měli poradci pro obchodní záležitosti projednat s Donaldem Trumpem. Z dobrých zpráv vytěžila i společná evropská měna, která vůči dolaru získala 0,6 % a posunula se k hranici 1,120 USD/EUR. Dnes ráno otevírá na 1,117 USD/EUR.

Polská inflace se pomalu sune směrem nahoru

V regionu nás dnes čeká pouze zveřejnění finální polské inflace. Ta v listopadu podle předběžných údajů dosáhla úrovně 2,6 %. V prvním čtvrtletí příštího roku by měla vyšplhat až na 3,5 %. To je horní hranice tolerančního pásma polské centrální banky. Rétorika centrální banky se tedy s největší pravděpodobností posune více jestřábím směrem. Ke zvýšení úrokových sazeb však banka nakonec s největší pravděpodobností nepřistoupí. Sazby drží beze změny na úrovni 1,5 % už od března 2015.

Forint na pětitýdenním maximu

Regionální měny toho včera mnoho nepředvedly. Česká koruna i polský zlotý se pohybovaly ve velmi úzkých pásmech a ve srovnání se středečním obchodováním zatím zůstávají v podstatě beze změny. Kurz koruny se drží kolem úrovně 25,52 CZK/EUR, polský zlotý pak kolem 2,284 PLN/EUR. Regionálním vítězem je maďarský forint, který si na své konto připsal 0,3 % a posunul se na 329,4 HUF/EUR. Na těchto úrovních se naposledy nacházel na začátku listopadu.