Koruna vůči libře prudce oslabuje, padá nejníže od května 2017. Výsledek včerejších voleb v Británii trhy vítají, v Česku by měl zachránit 36 tisíc pracovních míst

Koruna dnes prudce oslabuje vůči britské libře, kterou žene vzhůru optimismus plynoucí z výsledku včerejších parlamentních voleb na ostrovech. Koruna vůči britské měně oslabuje o zhruba dvě procenta. Je vůči libře nejslabší od května 2017. V posledních třech měsících, tj. od poloviny září, žádná jiná měna na světě neposílila vůči koruně tolik jako libra, o zhruba 5,5 procenta. Za posledních šest měsíců pak, co se zpevnění vůči koruně týče, překonává libru jedině ukrajinská hřivna. Ještě letos v srpnu se britská měna prodávala za méně než 27,80 koruny, teď už stojí o takřka tři koruny více, přes 30,70 koruny.

Libra pochopitelně posiluje i vůči dalším měnám. Vůči americkému dolaru posiluje nejvýrazněji od roku 2017 a dostala se na nejvyšší úroveň vůči němu od května 2018. Vůči euru libra zhodnotila na nejsilnější úroveň od roku 2016, od doby těsně po červnovém referendu o brexitu. Výsledek britských voleb je však příznivou zprávou i pro samotné euro, které dnes poskočilo na čtyřměsíční maximum vůči dolaru.

Výsledek britských voleb je příznivou zprávou nejen pro euro, a tedy eurozónu, ale samozřejmě také pro českou ekonomiku. Libra totiž posiluje nejen proto, že konzervativci britského premiéra Borise Johnsona vyhráli, leč i proto, že vyhráli s velkým náskokem. Ten dává Johnsonovi silný mandát k dalšímu vyjednávání o podobě brexitu. Zároveň oslabuje zaryté zastánce tvrdého brexitu, „brexitu stůj, co stůj“, mezi konzervativci, kteří by měli silnější slovo při Johnsonově těsnějším vítězství. Výsledek voleb lze číst částečně právě tak, že Británie si většinově přeje nevyhrocený, takzvaně „měkký“ odchod z Evropské unie. Ten Johnson na podzim dohodl s Bruselem, avšak britský parlament mu jej neposvětil, což uvrhlo britský parlament do klinče. Včerejší volby parlament odblokují, což je pochopitelně další dobrá zpráva jak pro britskou ekonomiku, tak pro ekonomiku zbytku Evropské unie.

Česká republika podle letošní studie univerzity v belgické Lovani v případě měkkého brexitu, který je tedy nyní mnohem pravděpodobnější než brexit tvrdý, přijde o zhruba 11 tisíc pracovních míst. V případě tvrdého brexitu by česká ekonomika přišla o zhruba 47 tisíc pracovních pozic. Lze tedy vlastně říci, že včerejší britské volby dost možná zachránily 36 tisíc pracovních míst v ČR.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND