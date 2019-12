Kdy objednat dárky, aby dorazily do Vánoc? Obchody prozradily termíny

Nakupování dárků přes internet se těší čím dál větší oblibě. Je však potřeba si dát pozor na termín, do kdy zboží objednáváte. Obchody jsou před Vánoci přetížené, a snadno se tak může stát, že balíček nedorazí včas pod stromeček. Největší české internetové obchody se na Vánoce řádně připravují, přesto však varují své zákazníky, aby nenechávali nákupy na poslední chvíli. Alza.cz bude doručovat i na Štědrý den a při osobním odběru na pobočkách a v AlzaBoxech stihne dodávat objednávky i z 23. prosince. "Pokud zákazník objedná zboží do 23. prosince do 18:00, může si jej vyzvednout v AlzaBoxech nebo na našich prodejnách ještě na Štědrý den; otevřeno máme do 12:00 (mimo OC). Pokud zákazníci využívají služeb přepravců jako např. Pošta, Geis atd., zde doporučujeme objednat zboží nejpozději 17. prosince," uvedl ředitel Alzy Miroslav Kövary.

Dva týdny před Vánoci navíc spouští na svém webu tzv. garanci doručení. Způsob dopravy, u kterého e-shop zaručuje dodání do Štědrého dne, bude jasně označen vánočním stromečkem.

Mall.cz svým zákazníkům radí, aby s výběrem dárků neotáleli a do objednávání se pustili co nejdříve. Při doručení na adresu by si měli dárky objednat do 19. prosince do 20:00. Opozdilcům, kteří to nechají na poslední chvíli, doporučuje e-shop zvolit vyzvednutí na pobočkách Mall Shop.

"Garantujeme dodání objednávek vytvořených 22. prosince do 20 hodin, ty si budou moci zákazníci vyzvednout následující den. Do Mall Boxů budeme doručovat také ještě 23. prosince, přičemž zákazníci musí vytvořit objednávky do 22. prosince. U partnerských Mall Pointů je potřeba počítat s větší časovou rezervou, do Vánoc doručíme zásilky vytvořené do 19. prosince," sdělila redakci TN.cz mluvčí obchodu Pavla Hobíková.

Obchod s elektronikou Datart umožňuje zákazníkům objednávání i 24. prosince. "Zboží si budou moci vyzvedávat na prodejnách na Štědrý den v dopoledních hodinách. Tisíce položek z naší nabídky máme skladem na prodejnách, toto zboží si lidé mohou rezervovat v e-shopu ještě hodinu před zavřením dané prodejny a do 60 minut na prodejně vyzvednout," uvedla mluvčí Datartu Eva Kočicová.

"Zboží, které bude potřeba přivézt na prodejnu z centrálního skladu, je potřeba objednat 23. prosince s doručením do prodejen v Praze nebo ve středních Čechách a vyzvednout si je 23. prosince dopoledne. Zboží s doručením do prodejen mimo Prahu mohou lidé objednávat 22. prosince večer a bude pro ně přichystané k vyzvednutí 23. nebo 24. prosince dopoledne," dodala Kočicová.

Chystáte-li se na internetu nakoupit dětem hračky, oblíbené obchody Bambule a Sparkys varují, abyste zboží objednali do 17. prosince. "Za včasné doručení u pozdějších objednávek nemůžeme ručit. Bohužel neposkytujeme možnost příplatku za rychlejší doručení," sdělila mluvčí společnosti Wormelen Group, do které oba řetězce hračkářství spadají, Kristýna Bzenecká.