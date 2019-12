MONETA před akvizicí Wüstenrot získala nové kvalifikované akcionáře

mezi kvalifikovanými akcionáři nově Petrus Advisers a XTYREG LIMITED

podíl Chase Nominees u minim, v redukci podílu pokračuje Capital Group i BlackRock

Již příští úterý 17. prosince se akcionáři MONETA Money Bank (dále jen MONETA) mohou těšit na fyzicky vyplacenou letos již druhou dividendu, tentokrát ve výši 3,30 Kč. Jinými slovy banka prostřednictvím konkurenční Komerční banky, coby administrátora transakce, vyplatí v souhrnu téměř 1,7 mld. Kč. V článku přinášíme informace o aktuální akcionářské struktuře, tedy nastínění kam prostředky z banky poplynou. A kdo také vlastně poslední 2 týdny participuje na pozitivní kurzové reakci akcií MONETA díky oznámené akvizici Wüstenrot, která byla následně včera večer již potvrzena.





Již od primární emise (IPO) banky MONETA se nejvíce akcií v Centrálním depozitáři (CDCP) nachází na účtu Chase Nominees. Jak jsme již ale dříve několikrát uváděli, společnost by měla být jen tzv. custody, resp. na svém účtu tedy spravovat akcie pro jiné konečné vlastníky. Na trhu však panovaly (panují) různé spekulace...

Sama Chase Nominees každopádně nikdy žádný podíl na hlasovacích právech regulátorovi neoznámila. V čase dochází na jejím účtu k postupnému snižování podílu. Po IPO se zde nacházela dokonce ještě zhruba pětina všech akcií banky. Ke konci minulého roku pak 18,35 %, letos ke konci března se podíl poprvé dostal pod hranici 15 %. Dosavadní minima šlo vysledovat ke konci září u hranice 13,5 %. Jak níže zobrazuje náš přehled, k rozhodnému dnu pro nárok na zmiňovanou dividendu 3,30 Kč, se pak na účtu nacházelo přes 13,9 % akcií. Tedy přes 71 milionů akcií MONETA.

Největší akcionáři k 2. 12. 2019 (s podílem na základním kapitálu převyšujícím 1%)





Zdroj dat: MONETA (údaje z CDCP)

K výše uvedenému přehledu více než procentních vlastníků akcií banky MONETA z CDCP nutno zopakovat, že je nelze brát jako jednoznačný přehled skutečných vlastníků. Dle všeho totiž řada firem na svém účtu přinejmenším část akcií drží jako zmiňovaný správce. V některých případech totiž dané společnosti nenahlásily regulátorovi hlasovací práva, případně pak v jiné výši. Relevantní jsou tak především hlášení o výši hlasovacích práv pro regulátora.

Pro úplnost doplnit, že matkou Chase Nominees je americká J.P. Morgan, která je vlastně dalším výrazným vlastníkem akcií. Na účtu lucemburské dcery se nachází téměř 4,6 % akcií MONETA. Banka však v regulatorních hlášeních, co se týká výkonu hlasovacích práv, uvádí delší dobu podstatně menší podíl. Za posledních 15 měsíců při hlášení výše hlasovacích práv nikdy její podíl nepřekročil 3% hranici.

Podíváme-li se pár týdnů zpět, akcie před dividendou mizely z účtu skupiny Raiffeisen Bank. Ke konci září se na jejím účtu nacházelo 1,56 %. K rozhodnému datu na dividendu se ale již v přehledu neobjevuje, tzn. podíl se dostal pod procentní hranici.

Norsko přikupuje

Za zmínku naopak stojí pokračující zájem norského státního „ropného“ fondu. Zhruba před rokem Norges Bank v regulatorním hlášení oznámila překročení procentního podílu. Dle údajů z jejího účtu dochází k postupnému navyšování pozice a již v listopadu poprvé k překročení 2 % hranice.

Britská Petrus Advisers

Sama banka MONETA začala před nedávnem nabízet svým klientům coby investici také podílový fond „Petrus Advisers - Special Situations Fund“. Tento „rizikový“ fond určený tedy velmi dynamickým investorům, zaměřený dle statutu přednostně na segment podniků s nízkou nebo střední tržní kapitalizací, byl založen letos o prázdninách. Nicméně zhruba před 2 týdny se pak již sama Petrus Advisers objevila coby kvalifikovaný akcionář, resp. regulátorovi nahlásila podíl 1,05 %...

XTYREG LIMITED aneb napojení na J&T?

Nejnovějším kvalifikovaným akcionářem je kyperská společnost XTYREG LIMITED. V úvodu tohoto týdne oznámila, že její podíl na hlasovacích právech k 4. prosinci dosáhl 1,06 %. Vlastní tedy 5,43 mil. akcií MONETA. Kdo je vlastníkem kyperské společnosti, je však těžko zjistitelné.

V ČR jedinou další dohledatelnou angažovaností společnosti XTYREG LIMITED je poloviční vlastnictví firmy Karlín development II. Ta je známa především aktivitami ohledně pozemků v Brně, resp. pro tamní stavbu jižní varianty nádraží. Druhou polovinu developera vlastní rovněž kyperská MAZES ENTERPRISES, která je dle médií spojována se skupinou J&T. Obě kyperské společnosti však ve výročních zprávách J&T Banky či i J&T Finance ve struktuře nenalezneme. V Karlín development II. lze nicméně v orgánech společnosti nalézt osoby spojené s J&T. Za zmínku stojí především Dušan Palcr, který je v řadě statutárních orgánů skupiny J&T, resp. je i považován za jednu z hlavních osob skupiny...

Capital Group pokračuje v redukci podílu

Americká Capital Group je z historického hlediska zřejmě nejaktivnější a nejznámější zahraniční firmou investující prostředky svých klientů na pražské burze. Její významné podíly šlo/lze shledat na řadě titulů. U banky MONETA se vlastně o prvenství přetahovala se skupinou BlackRock, když se její podíl vyšplhal v září 2017 až na 5,35 %. Již loni v létě však podíl klesl zpět pod 5 % hranici. Letos v říjnu se pak již přiblížil 3 % hranici a v listopadu pod ni dokonce klesl.

BlackRock nadále největším akcionářem?

Dle nahlášených hlasovacích práv by stále nejspíše měla být hlavním akcionářem největší investiční skupina světa BlackRock. A to přestože svůj podíl poměrně významně v mezičase redukuje. Zatím poslední data z úvodu letošního léta zmiňovala v regulatorním hlášení pokles na hlasovacích právech těsně pod hranici 5 %. Podíl BlackRock by se tak měl nacházet poměrně v širokém rozmezí 3-5 %. Před zhruba 2,5 lety se přitom podíl BlackRock v bance vyšplhal dokonce až na 7,3 %.

Konkurence zatím bez zájmu

V návaznosti na dostupná data lze závěrem říci, že z banky MONETA se stahují zejména američtí investoři a že její akcionářská struktura zatím zůstává stále roztříštěná. Zkrátka dle všeho se zatím na obzoru nerýsuje žádný konkrétní zájemce o banku, například z řad konkurenčních finančních ústavů. Své by mohl sehrát další růst velikosti banky díky akvizici skupiny Wüstenrot. Dosud lze spíše shledat v akcionářské struktuře portfoliové investory orientované nejspíše z velké části na dividendu.