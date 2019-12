Denné zhrnutie: Pravdepodobnosť obchodnej dohody rastie, US500 na historických maximách

Hlavné európske a americké akciové indexy sa obchodujú v zelených číslach. Za pozitívnou náladou na trhoch stálo viacero faktorov.

Šéfka ECB mala skôr holubičí komentár, ktorý podporil u investorov chuť presúvať investície do rizikovejších aktív Americkí vyjednávači ponúkli možnosť zníženia súčasných ciel na dovoz tovarov z Číny v ročnom objeme 360 miliárd USD o 50% Americký prezident Donald Trump sa na sociálnej sieti Twitter vyjadril, že USA a Čína už sú veľmi blízko dosiahnutia „veľkej obchodnej dohody“

Všetky tieto správy podporili náladu na trhoch, pričom rastie opäť pravdepodobnosť, že USA a Čína dosiahnu obchodnú dohodu a nedôjde ku zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny. V prípade, ak by nedošlo k navýšeniu spomínaných ciel, svetovej ekonomike by to mohlo pomôcť, a teda aj akciovým trhom.

Americký akciový index US500 sa dnes dostal na historicky najvyššie úrovne, no časť ziskov neskôr vymazal. Index v súčasnosti testuje rezistenciu na úrovni 3160 bodov. V prípade, ak dokáže denná sviečka uzavrieť nad vyššie spomínanou úrovňou, otvorí sa priestor pre dodatočný rast k úrovni 3200 bodov. Treba mať na pamäti, že ďalší vývoj bude do značnej miery ovplyvňovať to, či vstúpia do platnosti dodatočné clá na dovoz tovarov z Číny do USA. Zdroj: xStation5