Akcie v USA: Šíře trhu nahrává býkům

Investoři na akciovém trhu mají tendenci stále hledat signály, které jim potvrdí, případně vyvrátí jejich předpoklady. tentokrát se zaměříme na šíři trhu (market breadth), který možná potěší ty, kteří očekávají další růst cen akcií. Stačí drobnost - aby se opakovala historie.

Po bezmála 11letém růstu cen akcií mnozí investoři možná čekají na signál k prodeji, tedy jakékoli varování ohledně možného dlouhodobějšího obratu trendu. Ačkoli ukazatel šíře trhu nyní na první pohled nevysílá jasný býčí signál, historie napovídá, že naděje na další růst jsou poměrně velké. Takže si medvědi asi budou muset ještě počkat.

Graf zobrazuje podíl akcií z indexu S&P 500 nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem. Nestává se často, že by tento ukazatel klesl pod modrou linii, která ukazuje na extrémní pesimismus ohledně budoucího výkonu trhu a ekonomiky.







V letech 2002, 2009, 2011, 2015 a 2018 se indikátor nejprve dostal na úroveň přeprodanosti (pod modrou linii), aby se nedlouho poté vyšvihl nad hranici překoupenosti (nad zelenou linii). V prvních dvou případech šlo o dno trhu po medvědím trendu, ale v letech 2011 a 2015 šlo spíše o korekce, stejně jako na přelomu let 2018 a 2019.

Důležitější je sledovat, co se stalo po dosažení zelené linie. V horizontu od tří měsíců do pěti let byl trh většinou v plusu.









Nikde samozřejmě není psáno, že to po letošním dosažení zelené linie bude stejné jako v minulosti. Inspirace pro býky to ale nepochybně je.