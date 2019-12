FB Libra může přinést konec fiat měn

Německá Deutsche Bank před několika dny zveřejnila analýzu, podle níž se implementace a přijetí kryptoměn zrychlila a dynamika je vyšší, než banka očekávala. Jedním z faktorů, který by mohl širší akceptaci dále urychlit, je projekt Libra – kryptoměny emitované Facebookem, který by, podle DB, mohl vést k tomu, že se krypto stane hlavním proudem do roku 2030.

Přitom ještě před několika lety byla akceptace kryptoměn mizivá a jejich využití v reálné směně (nákup zboží a služeb) postupovalo jen velmi pomalým tempem. Vedle nízké penetrace další významnou roli sehrál postoj většiny regulátorů trhu, kde došlo v posledních týdnech také k výraznému průlomu po akceptaci libry švýcarskou autoritou se překvapivě k digitální měně na úrovni CBDC pozitivně vyslovila francouzská centrální banka, nicméně většinový postoj CBs zůstává, pokud ne opatrný, tak zamítavý. Nový trend v této oblasti lze spatřovat v mírném příklonu FED k CBDC a příslibu v osobě Ch. Laguarde v čele ECB, když ještě jako výkonný ředitel IMF podpořila myšlenku digitální měny emitované CB.

Situace je tedy stále nepřehledná a finanční odborníci prozatím neměli příliš možností, jak relevantně predikovat vývoj a šanci na překlopení preferencí ve prospěch digitálních měn vůči fiat penězům. Ve své zprávě Imagine 2030 Deutsche Bank predikuje, že hromadné přijetí kryptoměn je otázkou nedaleké budoucnosti. Tento dynamický zvrat lez přičíst na vrub společnému úsilí bank, poskytovatelů karet a dokonce i vlád.

Zpráva DB také zmiňuje Facebook jako velký katalyzátor pro přijetí kryptoměn v širší perspektivě. Facebook by měl začít s prezentací své Libry a jejím uvolněním do trhu právě v 2020 a více než 2,5 miliardy jeho uživatelů vytváří uživatelskou základnu s vyšším potenciálem, než je reálný dosah FED, ECB a PBoC dohromady.

"Když Facebook oznámil záměr vytvořit Libru, nový platební systém na bázi kryptoměny, začátkem tohoto roku, bouřlivé diskuse zasáhly všechny úrovně společnosti a politiky," uvádí zpráva,

DB dále poznamenala, že Libra má potenciál posunout krypto do běžného používání. "A není divu." Facebook, s jeho potenciální uživatelskou základnou přes 2,5 miliardy uživatelů, má potenciál změnit odvětví platebních transakcí a posílit používání kryptoměn a zařadit je do mainstreamu. “

Deutsche Bank také věří, že vládní podpora je silným pozitivním faktorem pro rychlé přijetí kryptoměn. Ve zprávě zdůrazněno, že Indie a Čína by se brzy mohly stát světovými leadery co do počtu uživatelů digitální měny. Pozici Číny a její snahu a vývoj CBDC potrhlo nedávné prohlášení prezidenta Xi a masivní vládní investice do čínské vládní kryptoměny, která má být představena v h1 2020.

Situace je o to paradoxnější, protože obě země v tuto chvíli kryptoměny zakazují. "Až dosud Čína a Indie zakazovaly nákup a prodej kryptoměn," dodává zpráva DB. "Ale věci se rychle mění."

Čína již vyjádřila plány na zavedení digitální měny vydávané vládou. „Koncem října podpořil čínský prezident Xi Jinping blockchain jako důležitý průlom pro klíčové inovace technologií “- zopakoval záměr PBoC nahradit hotovost digitální měnou vydanou centrální bankou,“ dále uvádí DB.

Změna přichází také do Indie, pokud jde o její postoj k digitálním měnám. "A v poslední době vládní ekonomický panel navrhl zavedení oficiální digitální měny se statusem zákonného platidla a regulovaného indickou rezervní bankou," uvádí se ve zprávě.

Rok 2020 tak může být, pohledem klasických fiat měn nejen průlomový, ale i terminální. Pokud se FB podaří vstoupit na měnový trh a Libra bude mít alespoň dílčí úspěch, je více než pravděpodobné, že sociální platforma se stane hegemonem s vlivem přesahujícím divoké sny jakékoliv vlády, nebo centrální banky na světě.

Paralelní existence oficiální měny spolu s podstatně více využívanou neoficiální měnou není v ekonomické historii nic neobvyklého a na mnoha místech je to aktuální praxe. Pokud se tedy do měnového výboru Libry opět vrátí firmy, které jej před časem opustily a podpoří tak rychlejší náběh pro uživatelskou základnu, budou možná snahy Francie, Číny a Indie nepodstatné, protože přijdou s oním pověstným křížkem po funuse…