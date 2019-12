Bez jaderné energie Česko emise nesníží, vzkázal Babiš EU. Jádro by mělo patři mezi čisté zdroje

Premiér Andrej Babiš zamířil do Bruselu na summit EU, kde se bude řešit především boj proti klimatickým změnám. Podle premiéra Česko není schopné dosáhnout uhlíkové neutrality, pokud mu ostatní státy budou bránit v rozvoji jaderné energetiky. Opřel se především do Rakouska, které má dlouhodobě problém s českými jadernými elektrárnami poblíž jeho hranic.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek dopoledne odletěl do Bruselu, kde se koná summit Evropské unie. Jedním ze stěžejních témat, které členské státy budou řešit, je boj s klimatickými změnami a uhlíková neutralita. Té Česko podle premiéra dosáhne jen tehdy, pokud EU podpoří rozvoj jaderné energetiky.

"Prosazujeme, aby jádro bylo čistý bezemisní zdroj. Protože je to pravda. Chci za to bojovat, protože nechápu, proč to Evropská komise a jednotlivé státy neakceptují," prohlásil na tiskové konferenci na letišti před odletem. Obzvlášť sousední Rakousko má podle něj problém s jádrem. Čtvrtina jeho energie je ale dovezená z Česka, tvrdí.

"Považuju za absurdní, že Rakousko bojuje proti rozvoji jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech. Kdybychom se v tuto chvíli stali uhlíkově neutrální a uzavřeli všechny uhelné elektrárny, Rakousko by přišlo o čtvrtinu proudu. A v Česku by 1,4 milionu domácností bylo bez tepla," řekl Babiš.

Podmínkou uhlíkové neutrality Česka do roku 2050 podle něj je, aby Evropská unie uznala, že je jaderná energie bezemisní zdroj. "My bez jádra klimatickou neutralitu nedáme, není to možné," prohlásil. Zároveň očekává, že Unie Česko v této záležitosti finančně podpoří.